«Мы не дадим разгуляться антироссийским силам в Армении»: Г.Зюганов – на форуме «Ось Москва-Баку»

«Я не вижу мира и спокойствия на Кавказе без тесного взаимодействия с Россией», — заявил на полях конференции «Ось Москва-Баку» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя возможные пути урегулирования карабахского конфликта, передает азербайджанское издание Haqqin.az.

По словам российского политика, решение надо искать за столом переговоров. Надо проявить терпение и добрую волю.

Г.Зюганов также выразил отношение к развязавшимся в Армении антироссийским настроениям и желанию интеграции в НАТО: «У всех, кто отходил от России, складывалась плохая ситуация. Армения и армянский народ это понимают лучше всех.

Что касается истерии, то и у нас, в Москве, немало людей, пляшущих под американскую дудку. Эти люди не служат России, а делают все для дестабилизации ситуации. Этим силам в Армении нельзя дать разгуляться. Мы не позволим им это».

Фото — Радио Свобода