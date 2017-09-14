Определены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

13 сентября в Лиме, ​​столице Перу, на саммите Международного Олимпийского комитета были официально объявлены столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Париж примет 33-и летние Олимпийские игры 2024 года, а четыре года спустя (в 2028 году) столицей Игр станет Лос-Анджелес.

«И Париж, и Лос-Анджелес являются городами двух могучих государств, которые имеют огромную олимпийскую историю, подходят к Играм с большим энтузиазмом и способствуют распространению олимпийских идей», – сказал президент МОК Томас Бах.

До этого Франция принимала Олимпийские игры в 1900 и 1920 годах, а США – в 1932 и 1984 годах. 32-ые летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.

Фото — olimpyc.org