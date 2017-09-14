Потери азербайджанских вооруженных сил в августе 2017 года: Razm.info

Специализированный сайт Razm.info в результате мониторинга открытых источников выявил в августе 2017 года 5 случаев гибели военнослужащих и 1 ранения в системах обороны и безопасности Азербайджана, все из которых были небоевыми. Официальные источники Азербайджана не сообщили ни об одной из пяти смертей. Однако из открытых источников не удалось выяснить имя одного из погибших.

Потери:

В начале августа в Центральной клинической больнице Азербайджана скончался азербайджанский солдат, новобранец Ильясов Ниджат Байрам оглы (İlyasov Nicat Bayram oğlu).

4 августа на позициях возле села Алибейли Товузского района Азербайджана в результате перестрелки между сослуживцами был убит контрактный военнослужащий азербайджанской армии Ахмедов Шахин Шамистан оглы (Əhmədov Şahin Şəmistan oğlu), 1974 года рождения.

В том же инциденте погиб также житель Гейчайского района Азербайджана, военнослужащий срочной службы Мусаев Вахид Вугар оглу (Musayev Vahid Vüqar oğlu).

13 августа в Бакинском военном госпитале скончался контрактный военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Мусаев Рахман Эльхан оглы (Musayev Rəhman Elxan oğlu), 1996 года рождения. Мусаев получил ранение 11 августа, когда на него и еще двух военнослужащих упало дерево.

В том же инциденте 11 августа скончался на месте также и другой солдат, однако его данные нам пока неизвестны.

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