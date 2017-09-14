Потери армянских вооруженных сил в августе 2017 года: Razm.info

С 1 по 31 августа 2017 года в Вооруженных Силах Армении (включая Армию обороны) было зарегистрировано 5 случаев гибели военнослужащих. Две потери были боевыми. Выстрелом со стороны противника был ранен один военнослужащий армянской армии.

Боевые потери:

14 августа во время обстрела со стороны противника в северо-восточном направлении Армии обороны погиб солдат Армии обороны Арман Самвелович Мовсисян, 1988 года рождения.

27 августа в Центральном военном госпитале Степанакерта скончался контрактный военнослужащий Армии обороны Артак Агасиевич Бишарян, 1991 года рождения, получивший серьезное ранение в результате выстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Небоевые потери:

16 августа контрактный военнослужащий Вардан Григорян, 1985 года рождения, поспорил по личным вопросам со своим 37-летним односельчанином, также контрактным военнослужащим, после чего тот посадил его в машину, сбросил в ущелье и поджег.

20 августа на территории одной из воинских частей Министерства обороны РА было обнаружено тело солдата, Андраника Арменовича Мкртчяна, 1991 года рождения, с огнестрельной раной в области челюсти. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса РА (доведение до самоубийства).

14 августа в селе Хацик Ширакского марза было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны Армении, Абаса Мамоевича Слояна, 1998 года рождения, в повешенном состоянии. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса РА (доведение до самоубийства).

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