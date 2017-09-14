США «изучат» предложение о размещении миротворцев ООН в восточной Украине

Соединенные Штаты заявили, что они заинтересованы в том, чтобы «изучить» предложение о размещении миротворческого контингента ООН в восточной Украине, однако дали понять, что хотят, чтобы у сил ООН был «широкий мандат».Об этом сообщает Голос Америки.

Этот мандат, по словам представителя внешнеполитического ведомства США, должен предусматривать обеспечение мира и суверенитета Украины не только вдоль линии фронта, но и на всей территории сепаратистских анклавов, в том числе вдоль международно-признанной границы между Россией и Украиной.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт выступила с этим комментарием после того, как российский президент Владимир Путин высказался в поддержку размещения международного миротворческого контингента вдоль линии разграничения между украинской армией и силами сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.

«Мы считаем, что возможность размещения миротворческого контингента ООН в восточной Украине, определенно, стоит изучить, – сказала Нойерт журналистам в среду в ходе брифинга в вашингтонском Центре иностранной прессы. – Мы считаем это возможным способом защиты украинских граждан, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности. Мы считаем это потенциальным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Однако, по словам Нойерт, правительство США хочет, чтобы у этого контингента был широкий мандат по обеспечению «мира и безопасности» на всей территории сепаратистского региона.

«Я хочу четко дать понять, что любой такой контингент должен иметь широкий мандат на обеспечение мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины, включая границу с Россией, чтобы избежать углубления и институционализации раскола внутри Украины, – пояснила госсекретарь. – Другие страны – европейские страны, в частности, Германия, – согласны с нами в этом вопросе. Наша цель проста. Мы хотим восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев, вне зависимости от того, какую религию они исповедуют, к какой этнической группе принадлежат и на каком языке говорят».

Нойерт подчеркнула, что первым шагом должно стать улучшение ситуации в сфере безопасности в восточной Украине.

«Мы неоднократно призывали Россию обеспечить реальный и устойчивый режим прекращения огня, – сказала Нойерт. – Мы хотим, чтобы они отвели войска и тяжелые вооружения от линии соприкосновения, обеспечив полный, беспрепятственный и безопасный доступ в страну международным наблюдателям, в том числе к международной границе».

Позиция США контрастирует с предложением России, которое озвучил президент Путин в ходе недавнего визита в Китай.

Выступая 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Путин сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

Однако позже, 11 сентября, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России согласился, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ силами ООН может осуществляться не только на линии соприкосновения сил и обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит инспекционные поездки.

Между тем заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что украинская делегация в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке передала на рассмотрение Совета Безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны пояснил, что, по его убеждению, миротворцы «должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств».

«Простым языком – должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные русскими территории», – отметил Порошенко.

Президент Украины выразил уверенность, что Украина «сможет обеспечить влияние на позицию России для того, чтобы она тоже приняла этот сценарий и мы в Донбассе остановили войну».

В послании к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году» 7 сентября президент Петр Порошенко заявил о том, что официальный Киев выступает за «разворачивание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе».

Фото — Голос Америки