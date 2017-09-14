Александр Лапшин в сопровождении матери вылетел из Баку в Израиль

Радио Азатутюн. Помилованный президентом Азербайджана блогер Александр Лапшин покинул Баку и вылетел рейсом в Израиль, сообщил РИА Новости источник в аэропорту. «Александр Лапшин в сопровождении матери вылетел в Израиль», — сообщил источник.

Лапшин, у которого есть гражданства Израиля и России, был приговорен к трем годам тюрьмы за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать блогера.