Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:23 | Сентябрь 14 2017
14:23 | Сентябрь 14 2017

Александр Лапшин в сопровождении матери вылетел из Баку в Израиль

Александр Лапшин в сопровождении матери вылетел из Баку в Израиль

Радио Азатутюн. Помилованный президентом Азербайджана блогер Александр Лапшин покинул Баку и вылетел рейсом в Израиль, сообщил РИА Новости источник в аэропорту. «Александр Лапшин в сопровождении матери вылетел в Израиль», — сообщил источник.

Лапшин, у которого есть гражданства Израиля и России, был приговорен к трем годам тюрьмы за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать блогера.

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Рубрики: Международные

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