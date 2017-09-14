Москва играет в открытую

Борьба за регион усиливается

Достойные внимания признания из Москвы

Если бы Запад принял предложения Москвы, то карабахский конфликт давно был бы урегулирован,- заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Министр в начале подчеркнул, что Россия является ответственной страной, которая твердо привержена тем декларациям, которые принимались за последние 20 лет в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Россия – НАТО. «В этих декларациях содержится желание сторон сформировать пространство равной безопасности в Евроатлантике и Евразии, а также заверение, что никто из нас не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других»,- отметил он. Лавров выразил сожаление, что эти декларации «так и остались на бумаге».

«Все наши попытки сделать их юридически обязательными были отвергнуты нашими западными коллегами. Я убежден, что если бы равная неделимая безопасность действительно приняла юридически обязательную форму, то многие конфликты, которые сейчас сохраняются в Европе, давно были бы урегулированы»,- отметил дипломат. По мнению главы МИД РФ, это касается нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов. «А украинского кризиса не было бы вообще»,- заключил он.

Далее прозвучало весьма интересное заявление из уст президента РФ. «Если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны»,- отметил Владимир Путин в ходе пресс конференции в Китае. «Это суверенное решение США — кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс повлиять никак не сможем», — сказал Путин. По его словам, «есть международные правила и подходы: поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию».

Такая же позиция у Путина была в случае с Грузией. В 2008 году он, на посту премьер-министра России открыто выражал недовольство тем, что Украина поставляет оружие Грузии. Путин во время конфликта с Грузией действия Украины называл преступлением, подчеркивая, что человек, принявший решение о поставках вооружений Тбилиси является преступником. «Поставки вооружений — это еще можно понять — это коммерческое дело. Но когда люди и боевые комплексы используются для убийства солдат в зоне конфликта, в данном случае российских солдат — это для нас сигнал, и сигнал очень серьезный».

Тот факт, что государствам свойственно руководствоваться двойными стандартами в том или ином вопросе, ни для кого не новость. Просто продуктивное сотрудничество России и США по карабахскому урегулированию – в рамках Минской Группы ОБСЕ, даже в условиях геополитических разногласий, всегда для других было примером эффективного сотрудничества. Кризис в отношениях РФ-США, скорее всего, в будущем будет иметь влияние на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Москва станет все более требовательной на пути к установлению абсолютного влияния в регионе.

«Если бы Запад принял предложение Москвы», то карабахский и приднестровский конфликты давно были бы урегулированы, подобными оценками Москва снова напоминает, в чьих руках находится «руль» на постсоветском пространстве. Это с одной стороны свидетельствует о том, что Запад укрепил позиции в постсоветских государствах, а с другой стороны это почти угроза, касательно того, что конфликты должны быть урегулированы с учетом решительной позиции РФ.

Что было констатировано Москвой спустя 20 дней после апрельской войны? Глава МИД РФ Сергей Лавров предложит в ходе визита в Ереван 21-22 апреля определенные наработки по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сергей Лавров никогда никуда с пустыми руками не приезжает»,- сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что глава МИД РФ едет в Ереван с планом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Говорить о том, что это план, программа, проект, документ, я думаю, что это неправильно. Речь идет об определенных наработках, обсуждении различных идей в русле урегулирования. В этом и заключается посредническая роль, наша посредническая роль для того, чтобы разговаривать со сторонами, обсуждать возможности, слышать их озабоченности, предлагать варианты развязок», — сказала Захарова.

После апрельской войны стали интенсивными разговоры о том, что РФ представила новую или пересмотренную версию казанского документа, который предусматривает некоторые уступки, возможно, развертывание российских миротворцев. Несмотря на то, что официальный Ереван отрицал слухи о наличии «плана Лаврова», и даже сам Лавров в марте текущего года заявил, что «плана Лаврова» не существует, и в основе идей лежат разработанные странами сопредседателями предложения, никто не станет отрицать, что у Москвы есть свои подходы и интересы, которыми она руководствуется.

Москва в роли защитницы «Азербайджанской прачечной»

Официальная Москва в лице официального представителя МИД Марии Захаровой коснулась расследования под названием «Азербайджанская прачечная», опубликованного в газете The Guardian. Ни много ни мало, Москва констатирует, что публикация недостоверных сведений об отмывании денег должна оцениваться как усиление давления на союзников РФ. Захарова отметила, что на Россию в последнее время было оказано давление в информационной сфере.

«Мне кажется, что оно оказывается в нескольких направлениях. Российских журналистов выдавливают из информационного пространства. Это осуществляется различными путями»,- сказала она.

Тот факт, что в «черную кассу» платил в том числе и «Рособоронэкспорт», понятно, должен был удостоиться подобной реакции Москвы. Однако нужно констатировать и то, что Москва взялась защищать Азербайджан от Запада. Более того, даже после апрельской войны Москва так и не осудила агрессию Азербайджана, наоборот, поставки вооружений продолжились и после апрельской войны, несмотря на то, что, по словам Путина, «поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию».

«Пусть на древней и святой земле Кавказа установится благословенный мир»

8 сентября в Москве при посредничестве Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла состоялась встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана – Католикоса Всех армян Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, были обсуждены пути мирного урегулирования карабахского конфликта, пришли к выводу, что без урегулирования невозможно достичь примирения и безопасности на Кавказе.

После трехсторонней встречи Католикос всех Армян Гарегин Второй, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде выступили с совместным заявлением, в котором говорится: «Мы придаем особое значение последовательному развитию миротворческого диалога, продолжению переговоров и посредническим усилиям международного сообщества, которые помогут достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта. Уверены, что преодолеть разногласия можно, опираясь на принципы добрососедства и моральные ценности, проповедуемые традиционными религиями – добра, любви к ближнему, обоюдного прощения и милосердия. Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет другой перспективы, кроме мира и сотрудничества. Перед многочисленными вызовами мы, духовные лидеры наших народов, обязаны искать совместные ответы… Очень важно отказаться от воинственной и враждебной риторики…

Обращаемся с призывом к соответствующим людям о содействии освобождению всех мирных жителей, которые не участвовали в военных действиях и оказались в плену».

Духовные лидеры обратились с призывом к нашим народам воспитывать молодежь в духе доброжелательности и взаимного уважения, миролюбия и традиционной морали». «Мы связываем большие надежды с переговорным процессом.

Ответственность и долг перед нашими народами побуждают нас, духовных лидеров, прилагать неустанные и последовательные усилия во имя долгожданной победы идеалов мира и добра. Мы готовы задействовать все имеющиеся возможности во имя установления мира в регионе. Всем детям наших общин мы желаем мира, благоденствия и успехов в добрых начинаниях. Молимся Всевышнему о преодолении разногласий и ограждении наших народов от зла и греха.

Пусть на древней и святой земле Кавказа установится благословенный мир, а народы наших стран будут жить в мире, по ниспосланным Господом нравственными законам»,- отмечалось в совместном заявлении.

Бывший министр юстиции Армении, председатель совета общественной организации «Центр конституционного права» Геворг Даниелян, присутствовавший на встрече духовных лидеров, сделал интересную запись на своей странице в Фейсбуке: «Подписанный призыв даже в последние минуты подвергался изменениям. В напряженной обстановке особенно впечатлила позиция нашего Католикоса. Представлю фрагмент встречи: обращаясь к Пашазаде он отметил, что духовному лидеру не подобает говорить одно за столом переговоров, принимать какие-то ошибки, а вернувшись выступать с совсем иной риторикой. Изменившись в лице, Пашазаде попытался оправдаться, якобы это вина средств массовой информации. Однако это было не совсем убедительно, и это нашло отражение в дополнительном пункте…».

Москва на всех уровнях показывает свое лидерство в отношениях со сторонами карабахского конфликта. Будем надеяться, что трехсторонняя встреча обережет зону карабахского конфликта от новой войны. Судя по позиции председателя управления мусульман Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, о которой написал Геворг Даниелян, Азербайджан всегда будет держаться в той же манере, и это никогда публично не будет осуждаться «принимающей стороной».

Обобщение темы – в следующем номере «Аравот».

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

12.09.2017г