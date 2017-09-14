«Возможно, в ноябре будет сказано о начале процесса либерализации виз Армения-ЕС»: Александр Искандарян

«Я не вижу серьезных политических препятствий, документ готов. Кажется, все нормально. Вероятность подписания велика», – отметил вчера в Пресс-клубе «Энаран» политолог Александр Искандарян, коснувшись нового рамочного соглашения, который предположительно будет подписан между Арменией и ЕС до ноября текущего года, По его словам, документ не следует переоценивать, однако это шаг в вопросе урегулирования отношений с Евпросоюзом: «Противоречия нет в том, что Армения является членом ЕАЭС, но желает углубить отношения с ЕС».

Насколько вероятен процесс либерализации виз между странами ЕС и Арменией, Александр Искандарян отметил, что этот процесс предположительно начнется, и возможно уже в ноябре будет объявлено об этом: «Во всяком случае, после подписания документа, для его реализации потребуется несколько лет».

Коснувшись законодательной инициативы об отмене членства Армении в ЕАЭС, политолог сказал, что ясно, что парламент не примет такого закон, и Армения не пойдет на этот шаг.