«ЕС против дезинформации»: Три вещи, которые вы должны знать о RT и «Спутнике»

«ЕС против дезинформации». RT (Russia Today) и «Спутник» – два крупнейших иноязычных представителя российской кампании по влиянию на международное общественное мнение. Оба информационных агентства позиционируют себя как средства массовой информации, которые представляют альтернативный взгляд на основные события в мире. Однако прежде чем принимать данный постулат, необходимо учесть три основных различия между этими информационными агентствами и тем, что обычно считается независимой журналистикой.

Они не являются независимыми

«Спутник» был создан указом Президента с целью «освещать государственную политику России за рубежом»;

RT полностью финансируется российским правительством и включен в официальный перечень стратегических предприятий России.

Они не хотят быть непредвзятыми

«Период дистиллированной отстраненной журналистики закончен», – сказал генеральный директор и главный редактор «Спутника» Дмитрий Киселев сотрудникам редакции после реорганизации издательского дома, которому принадлежит «Спутник».

Руководство RT и «Спутника» получают еженедельные инструкции из Кремля. Данные инструкции содержат указания относительно политических сюжетов, которые должны освещаться каналом, и имена тех, о ком агентства не должны говорить.

Они фабрикуют фальшивые новости для достижения политических целей

Независимый регулятора СМИ в Великобритании, Ofcom, 15 раз выражал критику в адрес RT, в том числе в связи с «существенно дезинформирующими» материалами.

Так, например, канал RT, посредством данной статьи, стал инструментом для создания дымовой завесы дезинформации, с помощью которой российские власти стремятся скрыть факты о крушении самолёта авиакомпании Malaysian Airlines, летевшего рейсом MH17 над Восточной Украиной. И это всего лишь один из многочисленных примеров.

Действительно ли RT и «Спутник» – СМИ?

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что нет: RT и «Спутник» ведут себя не как организации, работающие в сфере СМИ и журналистики, а как агентства, осуществляющие влияние и проводящие пропаганду, лгущие во имя пропаганды – не больше, не меньше», – так он заявил журналистам на совместной пресс-конференции с Президентом Путиным в Версале в мае 2017 года.

Сами российские власти называли СМИ, которые они контролируют, оружием, а об их роли говорили: «мы как на войне».

Свидетельства изобличителей

Некоторые бывшие информаторы RT предоставили свидетельства, которые помогают понять работу этих организаций, при других обстоятельствах окутанную тайной: Каково это – работать в кремлевских пропагандистских СМИ?

Немецкий журналист Мартин Шлак работал под прикрытием в RT, в отделе новостей на немецком языке. И вот что он выяснил: Под прикрытием в «России сегодня». Эпилог шпиона.

Как Кремль осуществляет контроль СМИ?

В профессиональном жаргоне российских журналистов выпускаемые Кремлём инструкции называют «темники». В этой статье приводится пример того, как ими пользуются: Темник – как Кремль контролирует СМИ.

«Жёлтые телефоны» – горячие линии для связи главных редакторов ведущих российских СМИ и Кремля, обеспечивающие контроль Кремля за репортажами: Как Кремль и СМИ оказались в одной постели. Главный редактор RT признаёт, что на рабочем месте ей приходится «обсуждать секреты» с Кремлём.

Обычно инструкции Кремля передаются СМИ в устной форме. Однако иногда редакторы распечатывают и распространяют их: «Юбилей английской королевы не пиарим!!!».

Сам RT признаёт, что порой им есть, что скрывать: С чего ещё сотрудникам ждать штрафа в 50 тысяч долларов, если они заговорят о своей работе в RT? Добро пожаловать в Машину: таинственный мир RT изнутри.

Иногда RT выдаёт себя не за RT

Телеканал RT расширился благодаря нескольким проектам, которые стараются никак не ассоциироваться с «Россия сегодня». Один из них – In The Now: RT работает под прикрытием как In The Now.

Ещё одна тактика, которую использует RT, – попытка развернуться на 180 градусов и заявить, что дезинформацией занимаются другие СМИ, а не RT. Одним из примеров является так называемый проект FakeCheck: KT – телеканал «Kremlin Today».

