Карен Карапетян: «Не вижу рынков, которые Армения потеряла из-за членства в ЕАЭС»

Panorama.am. Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Выход» («Елк») Мане Тандилян сегодня во время правительственного часа спросила у премьер-министра РА Карена Карапетяна, проводилась ли оценка рисков членства республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Отметим, 8 сентября с.г. состоялось заседание фракции «Выход», в ходе которого данная политическая сила решила ввести в обращение в Национальном Собрании Армении проект решения о выходе РА из ЕАЭС.

«В чем плюсы ЕАЭС? Об этом свидетельствуют наши макроэкономические показатели. Что было бы, если бы Армения не вошла в состав этого объединения? Провести подобный анализ можно, однако я в действительности не вижу рынки, которые мы потеряли из-за членства в ЕАЭС», – заявил премьер Карапетян.

«Я не знаю сейчас таких рынков, исходя из наших возможностей и потенциала, которым мы уделяем меньше внимания», – добавил глава правительства.

«Когда мы представим отчет, вы увидите цифры. Темпы роста экспорта в ЕАЭС ниже, чем в ЕС. Мы также заинтересованы в развитии отношений с нашим соседом – Ираном, хотим предложить формулу сотрудничества между Арменией, Ираном и Туркменистаном», – рассказал Карен Карапетян.

«Наступит ли момент, когда Армения выйдет из состава ЕАЭС? На данный момент таких прогнозов нет», – отметил он.

Премьер добавил, что они многих инвесторов приглашают в Армению, говоря: «Ваш приход в Армению означает выход не на 3-миллионный рынок, а на площадку, обеспечивающую выход в ЕАЭС».