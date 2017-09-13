Вероятно, Армения пойдет на дальнейшие уступки России за счет своих интересов: Jamestown Foundation

Статья армянского политолога Армена Григоряна впервые опубликована фондом Jamestown Foundation в журнале Eurasia Daily Monitor 8 сентября 2017г. Перевод на русский предоставлен редакции «Аравот» автором.

Представляем без сокращений:

Участие армянского подразделения в учениях Noble Partner 2017, прошедших с 30 июля по 12 августа в Грузии, в которых приняли участие военнослужащие из Грузии, Великобритании, Германии, Словении, США, Турции и Украины, получило одобрение посла США в Армении Р. Миллса. По его словам, «Армении удается выстраивать сбалансированные отношения с соседями» (Azatutyun.am, 25.8.2017). Несколько месяцев назад армянское подразделение также участвовало в учениях в Грузии (см. Eurasia Daily Monitor, 7.2.2017). Министерство обороны Грузии также сообщало, что намечается участие армян в учениях Agile Spirit 2017 в сентябре (Apsny.ge, 12.7.2017).

Однако 3 сентября, в день открытия Agile Spirit, выяснилось, что армянская сторона не примет участие в учениях. Отказ от участия был неожиданным, и грузинские масс-медиа продолжили упоминать Армению в составе участников в первых репортажах о начале учений (Agenda.ge, 3.9.2017). Пресс-секретарь министерства обороны Армении и другие официальные лица отказывались давать разъяснения. Министерство обороны Грузии выразило сожаление в связи с подобным отказом от участия, непосредственно перед началом учений (Lragir.am, 3.9.2017). Примечательно, что начало учений совпало с годовщиной неожиданного решения Президента Армении С. Саргсяна об отказе от подписания Договора об ассоциации с ЕС, и в обоих случаях решения принимались после встреч С. Саргсяна с В. Путиным: в 2013 г. – непосредственно сразу после встречи, а в 2017 г. их встреча состоялась несколькими днями ранее, 23 августа (1in.am, September 3). Детали недавней встречи неизвестны.

На следующий день армянские официальные лица выступили с противоречивыми заявлениями. Пресс-секретарь министерства обороны заявил, что участие в Agile Spirit изначально не планировалось; соответствующее заявление появилось на вебсайте министерства (Mil.am, 4.9.2017). В свою очередь, заместитель министра А. Закарян заявил, что участие было запланировано, но затем планы изменились (Factor.am, 4.9.2017). Вице-спикер Национального Собрания, секретарь правящей Республиканской партии Э. Шармазанов заявил: «Армения не могла участвовать в учениях, направленных против нашего союзника» (Factor.am, 4.9.2017). Позиция Э. Шармазанова фактически совпадает с аргументацией российской стороны, что целью любых мероприятий в бывших советских республиках с участием представителей стран-членов НАТО является давление на РФ (Armeniasputnik.am, 4.9.2017). Ранее российская сторона высказывала недовольство из-за участия Армении в Noble Partner (Независимая газета, 31.7.2017). Опубликованная после отказа от участия в Agile Spirit статья на российском пропагандистском сайте «Спутник-Армения» озаглавлена вполне характерно: «Отделались выговором» (Armeniasputnik.am, 3.9.2017).

Министерство обороны Грузии подтвердило армянской редакции радио «Свобода», что армянская сторона приняла участие в конференции по планированию учений в июле, подтвердив намерение участвовать, а сообщение об отказе от участия поступило непосредственно перед началом учений без каких-либо объяснений о причинах отказа (Azatutyun.am, 8.9.2017).

Стоит отметить, что российская сторона могла применить давление (наличие которого армянские официальные лица, как всегда, отрицают) не во время встречи С. Саргсяна с В. Путиным, а несколько дней спустя, в ответ на заявление посла США, чтобы показать, «кто в доме хозяин». В вышеупомянутом выступлении посол США также заявил о желании «обеспечить Армении возможность принятия суверенных решений, чтобы она не была подвержена давлению и не была вынуждена совершать определенные действия против своей воли», и что Вашингтон, заботясь о безопасности Армении, продолжит воздерживаться от продажи наступательных вооружений сторонам карабахского конфликта: «думаю, этим мы отличаемся от России» (Azatutyun.am, 25.8.2017). Высказывания посла вызвали враждебную реакцию Москвы, опять же выраженную через публикацию «Спутник-Армения» (Armeniasputnik.am, 26.8.2017).

27 августа Президент С. Саргсян выступил перед участниками молодежного лагеря правящей партии, заявив об абсурдности устоявшегося мнения о том, что его решение об отказе от подписания Договора об ассоциации с ЕС в 2013 г. было результатом российского давления. По его утверждению, правительство одновременно вело переговоры с Евросоюзом об ассоциации и с РФ о вступлении в Таможенный Союз (Azatutyun.am, 28.8.2017). Однако утверждение С. Саргсяна не соответствует истине: до его отказа от подписания Договора об ассоциации с ЕС 3 сентября 2013 г. Армения не участвовала в переговорах о вступлении в Таможенный Союз. В своем недавнем выступлении С. Саргсян также заявил об уверенности в том, что сокращенный проект Договора об ассоциации – Договор о всеобъемлющем парнерстве с ЕС, будет скоро подписан, поскольку текст уже согласован. Но не следует забывать, что и в 2013 г. переговоры о Договоре об ассоциации были успешно завершены за шесть недель до его решения об отказе от подписания.

Следует ожидать, что правящий режим продолжит удовлетворять требования РФ в своих собственных интересах. Основным приоритетом для С. Саргсяна сейчас является сохранение власти при завершении перехода от президентской к парламенской системе весной 2018 г. Враждебное отношение со стороны России могло бы спутать его планы остаться у власти в качестве партийного лидера или иным способом, а также подорвало бы его контроль в отношении олигархической системы. Таким образом, С. Саргсян скорее всего предпочтет преследовать собственные интересы за счет не нравящегося Москве международного сотрудничества, даже если это приведет к еще большей изоляции Армении.