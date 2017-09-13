Фракция «Царукян» приняла предложение Никола Пашиняна

Сегодня в парламенте на голосование был поставлен проект документа о внесении дополнений и изменений в закон «О местном самоуправлении в городе Ереван». Член фракции «Царукян» Наира Зограбян заявила, что представитель правительства вчера так и не осмелился самостоятельно принять решение и объявить, что они восстановят положение о праве фракции на проведение референдума по важным вопросам. Она указала, что фракция «Царукян» воздержится от голосования, и если не будет восстановлен прежний текст, во время повторного голосования проголосует против.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян предложил блоку «Царукян», раз уж они против, не участвовать в голосовании, в таком случае закон может вообще не пройти. Секретарь фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян на это ответил, что предложение «Елк» для них приемлемо, и они не примут участие в голосовании.

Однако, РПА, голосуя единолично, провела закон в первом чтении с 59 голосами «за».

Когда на голосование был поставлен проект о внесении дополнений и изменений в закон «О свободе собраний», Энфиаджян заявил, что они проголосуют против, для них проект неприемлем.

А Пашинян подчеркнул, что у них имелись серьезные опасения, но вчера во время обсуждений представитель правительства заверил, что тревоги излишни, и потому они передумали и будут голосовать в поддержку законопроекта. Закон был принят 68 голосами «за», при 28 «против».