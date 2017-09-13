Армянские компании по программе GSP могут выходить на рынок США без таможенной пошлины

Сегодня заместитель по линии торговой политики и экономики Торгового представителя США Эд Грисер провел с должностными лицами и бизнесменами Армении обсуждения, посвященные стимулированию экспорта из Армении в Соединенные Штаты. Армянские компании, пользуясь программой «Обобщенная система льгот» (GSP), могут в льготном режиме, без таможенной пошлины, выйти на американский рынок, говорится в сообщении посольства США в Армении.

На форуме, организованном совместно Армяно-американской торговой палатой и посольством США в Армении, торговые представители США совместно с бизнес-сообществом Армении проанализировали возможности экспорта. Это второй форум в Армении, обращающийся к вопросам, связанным с льготным торговым режимом GSP, и продолжающий широкие обсуждения, которые в 2016 году вокруг этой темы начал директор программы GSP Айми Ларсен.

Эти встречи, связанные с GSP, организуются во исполнение обязательств, взятых правительством США в рамках Армяно-американского совета по торговле и инвестициям.

В своей речи посол США в Армении Ричард Миллз подчеркнул, что цель визита американской делегации – представление реальных результатов армяно-американских торговых отношений и информирование бизнес-сообщества Армении о возможностях и выгодах, предоставляемых льготным режимом GSP.

«От многих бизнесменов мы слышим, что они недостаточно осведомлены о том, каковы требования для использования GSP или как им нужно воспользоваться. Сегодня находящаяся здесь делегация представит необходимые сведения, которые необходимы для максимального использования потенциала экспорта Армении в Соединенные Штаты и полноценного использования льгот, предоставляемых GSP», – отметил посол.

«Программа льготного торгового режима GSP была установлена Законом о торговле 1974 года, она нацелена на стимулирование экономического роста в развивающихся странах. В рамках программы 3451 видов продукции из 129 стран и территорий бенефициариев, в том числе из Армении можно импортировать в США на льготных условиях, без таможенных выплат. Поскольку Армения является бенефициарием программы, подавляющее большинство армянских товаров в 2012-2016 гг. поступили в США по льготному режиму GSP. В настоящее время объем товаров, экспортируемых из Армении в США в рамках GSP, оценивается в пределах 25 млн долларов США. Товары включают в себя от алюминиевой фольги и ювелирных изделий до ферментированных напитков и вишневого джема», — говорится в сообщении посольства США.