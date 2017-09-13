Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:31 | Сентябрь 13 2017
19:31 | Сентябрь 13 2017

Армянские компании по программе GSP могут выходить на рынок США без таможенной пошлины

Армянские компании по программе GSP могут выходить на рынок США без таможенной пошлины

Сегодня заместитель по линии торговой политики и экономики Торгового представителя США Эд Грисер провел с должностными лицами и бизнесменами Армении обсуждения, посвященные стимулированию экспорта из Армении в Соединенные Штаты. Армянские компании, пользуясь программой «Обобщенная система льгот» (GSP), могут в льготном режиме, без таможенной пошлины, выйти на американский рынок, говорится в сообщении посольства США в Армении.

На форуме, организованном совместно Армяно-американской торговой палатой и посольством США в Армении, торговые представители США совместно с бизнес-сообществом Армении проанализировали возможности экспорта. Это второй форум в Армении, обращающийся к вопросам, связанным с льготным торговым режимом GSP, и продолжающий широкие обсуждения, которые в 2016 году вокруг этой темы начал директор программы GSP Айми Ларсен.

Эти встречи, связанные с GSP, организуются во исполнение обязательств, взятых правительством США в рамках Армяно-американского совета по торговле и инвестициям.

В своей речи посол США в Армении Ричард Миллз подчеркнул, что цель визита американской делегации – представление реальных результатов армяно-американских торговых отношений и информирование бизнес-сообщества Армении о возможностях и выгодах, предоставляемых льготным режимом GSP.

«От многих бизнесменов мы слышим, что они недостаточно осведомлены о том, каковы требования для использования GSP или как им нужно воспользоваться. Сегодня находящаяся здесь делегация представит необходимые сведения, которые необходимы для максимального использования потенциала экспорта Армении в Соединенные Штаты и полноценного использования льгот, предоставляемых GSP», – отметил посол.

«Программа льготного торгового режима GSP была установлена Законом о торговле 1974 года, она нацелена на стимулирование экономического роста в развивающихся странах. В рамках программы 3451 видов продукции из 129 стран и территорий бенефициариев, в том числе из Армении можно импортировать в США на льготных условиях, без таможенных выплат. Поскольку Армения является бенефициарием программы, подавляющее большинство армянских товаров в 2012-2016 гг. поступили в США по льготному режиму GSP. В настоящее время объем товаров, экспортируемых из Армении в США в рамках GSP, оценивается в пределах 25 млн долларов США. Товары включают в себя от алюминиевой фольги и ювелирных изделий до ферментированных напитков и вишневого джема», — говорится в сообщении посольства США.

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Рубрики: Международные, Экономика

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