Эдуард Шармазанов: «Не проповедует ни распутство, ни эротику»

«Происходит что-то непонятное, господин Багратян решил соригинальничать, объявить сначала войну армянскому языку, затем церкви, и теперь посмотрим, кто будет следующим», – сказал в беседе с журналистами вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, коснувшись записи в Фейсбук относительно Армянской Апостольской Церкви бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна. Грант Багратян обвинил Апостольскую церковь в том, что она дважды препятствовала установлению армянской государственности.

«Самым истинным путем, ведущим к Святой Троице, к нашему Иисусу Христу, является Армянская Апостольская Церковь», – констатирует последователь Армянской Апостольской Церкви Эдуард Шармазанов. А на замечание бывшего премьер-министра о том, что Армянская церковь дважды добровольно позволила уничтожить армянскую государственность, он возразил следующим образом: «Если в 428 году среди светской и духовной власти армянских князей и имелась структура, которая была против утраты государственности, которая предприняла все, чтобы сохранить государство и обратилась за этим к князьям, это был Католикос Святой Саак».

По его словам, церковь вела свою борьбу вместе с народом, и возглавила эту борьбу в битве при Аварайре. «С 428 до 652 года, без какой-либо внешней угрозы, мы потеряли государство – это совершенное невежество. Уже в 387 году Армения была разделена между Персией и Римом, а в 591 году – между Персией и Византией. И самое главное, в отличие от большинства Церквей, наша Церковь была олицетворением армянской семьи, армянской веры, и заменяла собой армянское государство, наша Церковь была очагом учености, мысли и образования. У нас развивались науки. Я не понимаю смысла всего этого (высказываний Г. Багратяна, – ред.). Это совершенное невежество. Если его целью является вбить клин между государством и церковью, это не сработает. Церковь не имеет ничего общего с потерей нашей государственности», – подчеркивает Эдуард Шармазанов.

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Эдуард Шармазанов считает, что Грант Багратян стремится вбить клин между церковью и государством. И говорит – не получится: «Нельзя с таким большевистским и ложным коммунистическим мышлением сегодня комментировать историю Армении. Что вы хотите от Церкви? Держите руки подальше от Церкви. Нация и Церковь едины». На замечания журналистов, что в стране нет инвестиций, нет развития, но постоянно строят церкви, вице-спикер парламента возразил: «Я за строительство церквей, потому что церковь – это единственное место, куда человек входит и получает положительную энергию. Богу – Богово, Кесарю – Кесарево. Сваливать вину за все проблемы нашей страны на Церковь? Самая правильная инвестиция – строительство церкви».

Журналисты заметили, что строительством церквей чиновники словно искупают свои грехи. «Грехи искупаются только перед Господом, а не строительством церквей. А кто не без греха?», – ответил он. Что касается того, что лучше инвестировать в экономику, а не строить церкви, он ответил так: «Строительство церквей нельзя противопоставлять экономическому развитию. И держите руки подальше от Армянской церкви».

На еще одно замечание о том, что, согласно Конституции, церковь должна быть отделена от государства, но сегодня она действует в армии и школе, вице-спикер парламента возразил: «Ну и правильно сделала, а как еще она должна была поступить? Надо было оставить это дело сектантским движениям? Церковь – это наша святая церковь, и нам нужно увеличить церковные часы преподавания в школах. И не только в школах, но и в вузах, и в вашем окружении. Она не проповедует ни распутство, ни эротику. Церковь должна заниматься проповедованием, и правильно, что в армии день начинается с «Отче нашего». Надо, чтобы и в парламенте, и повсюду у нас было такое духовное пробуждение».