Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:06 | Сентябрь 13 2017
18:06 | Сентябрь 13 2017

«Безопасность Армении стала более уязвимой после членства в ЕАЭС»: Эдмон Марукян

«Безопасность Армении стала более уязвимой после членства в ЕАЭС»: Эдмон Марукян

Вчера во время часа вопросов и ответов в парламенте депутат из фракции «Елк» Эдмон Марукян сказал, что начинают многошаговый процесс, через который они представят гражданам и политическим силам Армении обоснованный документ о регрессе страны, начиная с 2013 года, когда Армения вступила в ЕАЭС:

«В Армении существует множество экономических проблем, не все обещанные направления были реализованы, есть множество вопросов, связанных с безопасностью, которые вызывают тревогу. После вступления в ЕАЭС стала более уязвимой безопасность Армении, плюс к этому безработица». По мнению Марукяна, Армения сможет развиваться, если не будет ничем не скованной, а вступив в ЕАЭС, по словам Марукяна, мы переживаем регресс.

«Елк» предлагает создать временную парламентскую комиссию, которая представит парламенту заключение относительно всех положительных и отрицательных сторон членства в ЕАЭС.

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Рубрики: Политика

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