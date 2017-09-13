«Безопасность Армении стала более уязвимой после членства в ЕАЭС»: Эдмон Марукян

Вчера во время часа вопросов и ответов в парламенте депутат из фракции «Елк» Эдмон Марукян сказал, что начинают многошаговый процесс, через который они представят гражданам и политическим силам Армении обоснованный документ о регрессе страны, начиная с 2013 года, когда Армения вступила в ЕАЭС:

«В Армении существует множество экономических проблем, не все обещанные направления были реализованы, есть множество вопросов, связанных с безопасностью, которые вызывают тревогу. После вступления в ЕАЭС стала более уязвимой безопасность Армении, плюс к этому безработица». По мнению Марукяна, Армения сможет развиваться, если не будет ничем не скованной, а вступив в ЕАЭС, по словам Марукяна, мы переживаем регресс.

«Елк» предлагает создать временную парламентскую комиссию, которая представит парламенту заключение относительно всех положительных и отрицательных сторон членства в ЕАЭС.