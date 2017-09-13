Реакция посольства США на прекращение уголовного дела о собрании SAS Group

Принятие мер против взяток и злоупотребления административными ресурсами необходимо для повышения общественного доверия, однако это те меры, которые могут принять лишь правительство и правоохранительные органы Армении. Об этом заявили в посольстве США в Армении в ответ на запрос Радио Азатутюн о закрытии уголовного дела по факту скандальной аудиозаписи собрания компании SAS Group.

«Посольство США 14 апреля приветствовало заявление Генеральной прокуратуры Армении о начале расследования по материалу, опубликованному на сайте Hayastan 24. Посольство сочло данную публикацию Hayastan 24, названную в СМИ «собранием SAS», крайне тревожной. 8 сентября стало известно, что Специальная следственная служба закрыла это дело на основании отсутствия состава преступления. Как посольство США в Армении прокомментирует закрытие этого скандального дела?» — такой запрос был направлен Радио Азатутюн в посольство США в Армении.

В полученном из посольства ответе говорится следующее: «Прежде всего, мы вновь поздравляем народ Армении в связи с выборами 2 апреля, которым предшествовал период широкой конкуренции между различными партиями и блоками в такой атмосфере, когда в СМИ были доступны все позиции.

Тем не менее, после выборов в совместном заявлении международных организаций мы отметили, что в избирательном процессе были заслуживающие доверия и дающие повод для беспокойства сообщения о подкупе голосов и вероятном давлении на избирателей. Мы призвали правительство Армении, партии и гражданское общество совместно работать с целью развеять эти опасения посредством правовых механизмов, поскольку проведение заслуживающих доверие и прозрачных расследований по сообщениям о нарушениях на выборах было созвучно предупреждению против использования административных ресурсов, сделанному премьер-министром 9 февраля.

Благодаря совместным усилиям организаций-доноров технические средства, использованные в день голосования, позволили повысить доверие общественности к проведению выборов.

Принятие мер против взяток и злоупотребления административными ресурсами необходимо для повышения общественного доверия, однако это те меры, которые могут принять лишь правительство и правоохранительные органы Армении».

Фото — Радио Азатутюн