«Пришлите немного денег»: «Айкакан жаманак»

В Ереване 18-20 сентября пройдет 6-й Всеармянский форум Армения-Диаспора

Запоздалый слоган форума «Взаимное доверие, единство и ответственность» после более чем 100-летней истории сформировавшейся после геноцида 1915 года «классической» диаспоры свидетельствует о том, что за эти 100 лет между Арменией и диаспорой наличествует явный дефицит доверия, сомнительное единство и недостаток ответственности.

«Мы должны суметь найти лучший способ использовать потенциал Спюрка. Мы предложим общинам диаспоры оказать поддержку в решении социальные проблемы в приграничных селах. В рамках инициативы «Что ты делаешь для Арцаха?» был осуществлен целых ряд программ и мероприятий».

Что ты сделал для Арцаха? Такая постановка вопроса своей бестактностью (семейным обращением на «ты», требовательностью, спекуляцией словом «Арцах») заставляет встречно поинтересоваться, а что сделали власти Армении (не будем сосредотачиваться только на Арцахе) вообще.

С учетом «мотивов» периодического сбора средств со всей Диаспоры Всеармянским фондом «Айастан» – на проведение в села водопроводов, прокладку дорог, я набрала в поисковике «Google» всего три слова – «…В деревне нет воды», и открылись ссылки на десятки страниц (попробуйте сами), в скольких селах Армении в 21 веке есть проблемы с водой. Те, кто иногда задавался вопросом, почему особенно в отдаленных приграничных селах трудно определить реальный возраст местных жителей, могут получить ответ на свой вопрос.

Трудностей, выпадающих на долю людей здесь вдвое, втрое больше. Проблема питьевой воды в селе Базум Лорийского марза имеет более чем 50-летнюю историю, часть жителей пользуется здесь речной и дождевой водой. В этом случае, насколько уместно спрашивать и армян Диаспоры, что они сделали для Арцаха? В конце концов, вопрос орошения или питьевой воды в селах является для государства стратегическим приоритетом. И по такому столь фрагментарному, случайному принципу, сбором средств этот вопрос не решается. Право людей на воду никоим образом не зависит от того или иного благотворителя или представителя диаспоры, от их чувства вины или любви к родине. Это не может зависеть от посланных кем-то с телефонного счета в качестве пожертвования 500 драмов, из денег на мороженое школьникам. Это попросту несерьезно.

Лилит АВАГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»