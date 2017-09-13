«Только в Армении взрывают банкоматы, только в Армении бывают пожары, только в Армении люди устраивают поножовщину». Люди с нескрываемой радостью слушают плохие новости и пишут плаксивые комментарии – «ой-ой-ой, куда мы катимся?» Понятно, что желающие слушать и читать о несчастных случаях и убийствах есть в любой стране, но без далеко идущих философских обобщений. В Армении и в других похожих на нас странах это модно, «бренд», говорить обязательно что-то плохое о своей собственной стране, помимо всего прочего, это приносит аплодисменты, лайки, «бойцовскую» славу. (На всякий случай, сделаю оговорку, что речь идет не о критике пороков, а о мазохистских стенаниях).

Мы вовсе не самая худшая страна в мире. Позвольте мне доложить вам, что в стране-члене ЕС Греции мусор убирают хуже, чем в Армении, подключение к интернету намного медленнее, чем в нашей стране (в глобальном рейтинге мы занимаем 54-е место), обслуживание в продовольственных учреждениях в целом хуже, чем в Армении. Греция – замечательная страна и имеет много преимуществ, и это был просто пример для тех, кто унижает нашу страну.

Привыкшей к «чернухе» общественности я также скажу, что в Армении и Арцахе есть тысячи людей, которые не являются ни олигархами, ни монополистами, не имеют ничего общего с высшими кругами власти, но достигли успеха в бизнесе, науке, культуре и спорте. Но когда вы представляете эти истории успеха (например, о туристическом бизнесе в Енокаване), это интересует очень ограниченное число читателей. Однако достаточно опубликовать одну фотографию с окровавленным ножом, и тысячи читающих и «ойкающих» людей обеспечено.

… В очередной раз на такси спускаюсь в город. Водитель постоянно хочет обогнать все машины, а тех, кто не уступает ему дорогу, одаривает 3-4-этажным матом, причем, каждую минуту оборачиваются ко мне и ​​спрашивает: «Я ведь хорошо гоню, да?». Но с темой больше связан следующий эпизод: в Давидашене от ветра поднимается пыль, и таким образом мы вынуждены закрыть окна. Водитель очень нервничает из-за этого и закуривает сигарету. Быстро, нервно выкуривает ее, выбрасывает окурок в окно и восклицает: «Ну, неряшлива же эта Армения, ведь не силком же!».