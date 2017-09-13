Джонатан Лакот — новый посол Франции в Армении

Новым послом Франции в Армении назначен Джонатан Лакот. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал 11 сентября соответствующий указ. Лакот сменит Жана-Франсуа Шарпантье.

Стало известно, что новый посол Франции владеет семью языками: помимо французского, еще и немецким, русским, испанским, эстонским, венгерским, сербохорватским языками.

45-летний Джонатан Лакот ранее занимал должность советника посла Франции в Великобритании, a также работал в офисе по вопросам Европы МИД Франции, в посольствах в Германии и Черногории.