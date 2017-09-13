Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:26 | Сентябрь 13 2017
13:26 | Сентябрь 13 2017

Джонатан Лакот — новый посол Франции в Армении

Джонатан Лакот — новый посол Франции в Армении

Новым послом Франции в Армении назначен Джонатан Лакот. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал 11 сентября соответствующий указ. Лакот сменит Жана-Франсуа Шарпантье.

Стало известно, что новый посол Франции владеет семью языками: помимо французского, еще и немецким, русским, испанским, эстонским, венгерским, сербохорватским языками.

45-летний Джонатан Лакот ранее занимал должность советника посла Франции в Великобритании, a также работал в офисе по вопросам Европы МИД Франции, в посольствах в Германии и Черногории.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Европа, Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда