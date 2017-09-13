«Премьер-министр больше похож на менеджера, который делает то, что позволяют»: член правления АОД

«Как личность он образован и не имеет кличек. Как премьер-министр, не знаю… или он сам не берет на себя, или ему не позволяют быть настоящим премьер-министром», – такое мнение о премьер-министре Карене Карапетяне высказал вчера в Пресс-клубе «Блиц-инфо» член правления партии АОД, специалист-международник Ованнес Игитян. Напомним, что сегодня исполняется ровно год работы премьер-министра.

«Он больше похож на менеджера, который делает то, что ему позволяют. А в важных вопросах, например, в устранении коррупции и олигархии, я не вижу никакого прогресса. Мне не нравится стиль, когда министры сидят со страхом, что премьер-министр сейчас поднимет на них голос. Это означает, что это не команда, а есть директор, перед которым сидят наемные работники, которым могут делать замечания или уволить с работы», – подчеркнул Ованнес Игитян.

Тогда как, по его убеждению, правительство – это группа политических деятелей: «Она определяет стратегию государства. Каждый должен двигать свою сферу вперед, не думая, понравится это премьер-министру или нет».