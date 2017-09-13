«Азербайджан огромным военным потенциалом, полученным от России, пытается запугать Арцах и Армению»: Ованнес Игитян

«Военный фактор в вопросе Арцаха начинает довлеть со стороны Азербайджана. Сегодня первоочередная задача – это нейтрализация этого фактора. В этом кроется причина того, что Госдеп США и МГ ОБСЕ в своих заявлениях говорят, что конфликт должен быть решен мирным путем», – такое мнение высказал вчера в Пресс-клубе «Блиц-инфо» член правления АОД, эксперт по международным отношениям Ованнес Игитян.

По его мнению, Азербайджан пытается использовать огромный военный потенциал, который приобрел у России, для запугивания Арцаха и Армении.

«Планируется встреча президентов, но я думаю, что она не состоится, и процесс ограничится встречей министров иностранных дел, которая пройдет в сентябре», – отметил Ованнес Игитян.

Коснувшись заявления, сделанного уже бывшим американским сопредседателем МГ ОБСЕ Ричардом Хогландом относительно урегулирования Арцахского конфликта, Игитян сказал, что принципы, закрепленные в Казанских документах, не являются актуальными: «Хогланд просто указал на то, что они провели большую работу. Первоочередным является один принцип: безопасность народа Арцаха. Международное сообщество должно в первую очередь решить этот вопрос, и в заявлении Хогланда говорилось об этом. Если раньше этот вопрос должен был решаться в самом конце, то сейчас говорится о том, что это является приоритетом».