Армен Рустамян: «Решение за одну ночь приниматься не будет» — видео

Глава парламентской фракции АРФД Армен Рустамян положительно оценивает инициативу блока «Елк» о выходе Армении из Евразийского экономического союза. Он считает, что это хороший повод и дополнительная возможность поговорить еще раз обо всех проблемах. Он считает, что проблема концептуальна и говорит, что АРФД давно сформулировал свои подходы.

Рустамян вчера отметил, что с момента вступления Армении в ЕАЭС они убедились в правильности этого решения с точки зрения решения вопросов безопасности, учитывая, что сейчас ЕС дает возможность вернуться к политике «и-и», и будучи членом ЕАЭС, подписать договор с Евросоюзом.

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Армен Рустамян указал, что Армения не смогла в полной мере использовать пространство больших экономических возможностей ЕАЭС. Его виновник, по словам Рустамяна, власти Армении, в том числе и АРФД, что не смогли приспособить нашу экономику к ЕАЭС. Однако он заверяет, что работы выполняются.

Касаясь нового документа, который должен быть подписан с ЕС в ноябре, он сказал, что, по его мнению, на этот раз для подписания документа препятствий нет, поскольку все согласовано на основе принципа, что Армения является членом ЕАЭС.

«На этот раз решение за одну ночь приниматься не будет. Той причины, из-за которой тогда подписание не состоялось, больше не существует. То есть, все переговоры шли с учетом того, что Армения уже является участником ЕАЭС. А это означает, что процесс начался с учетом этого обстоятельства. И Россия тоже в курсе, что этот процесс продвигается», – сказал он.

А новое соглашение с ЕС, по его словам, даст Армении в государственном строительстве быструю локализацию системы ценностей, которая сегодня необходима Армения – опыт и достижения европейского парламентаризма для переходящей к парламентскому правлению Армении сегодня нужны как вода и воздух.