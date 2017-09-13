Армен Рустамян: «Карен Карапетян придал новое дыхание системе управления» — видео

«Я думаю, что с приходом Карена Карапетяна в системе правления действительно появилось новое дыхание. Нововведения, которые начали осуществляться, требуют времени, но мы их еще почувствуем в нашей повседневной жизни. Темпы могут быть не настолько удовлетворительными, но направление, которое взяло правительство, на 99 процентов соответствует нашим представлениям», – сказал во время вчерашней беседы с журналистами в парламенте глава фракции АРФД Армен Рустамян, отвечая на вопросы о годовщине деятельности Карена Карапетяна. Напомним, что 13 сентября исполняется ровно год с момента его вступления в должность премьер-министра.

По словам депутата от АРФД, Армения постепенно выходит из экономического кризиса.

Один из журналистов поинтересовался, означает ли это, что АРФД желает продолжения премьерства Карена Карапетяна в 2018 году, на что Армен Рустамян ответил, что для них важны направления, принятые правительством: «Дело не в личности. Конечно, для нас важно, кто будет заниматься осуществлением, чтобы он всей душой предавался исполнению дела, и таких людей много».

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