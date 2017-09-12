Гагик Царукян отдал поручения: предложения блока «Царукян» должны иметь «знак качества»

Депутат фракции «Царукян» Иветта Тоноян разъясняет, о каких поручениях идет речь.

– Госпожа Тоноян, вчера состоялось заседание фракции «Царукян», которое вел председатель ППА Гагик Царукян, и отдал поручения. Не уточните ли, какие именно поручения дал Гагик Царукян?

– В первую очередь, Царукян поручил депутатам относиться к предложениям и проектам любой фракции с уважением и обсуждать очень подробно, анализировать их и таким образом формулировать собственную позицию. Мы всегда готовы к глубоким профессиональным обсуждениям, и только этим путем будет формироваться наша точка зрения, которую мы представим нашим коллегам и обществу.

– Каковы ближайшие планы фракции «Царукян»?

– Одно из основных поручений господина Царукяна касается того, что фракция «Царукян» должна выступать с проработанными, обоснованными предложениями и проектами. Мы не намерены только присоединяться или не присоединяться к чужим предложениям. Мы сами будем выступать с пакетом наших предложений. И они будут, повторяю, обоснованными и никогда не будут нереализуемыми. Господин Царукян дал следующую формулировку: предложения блока «Царукян» должны иметь знак качества. То есть, народ должен видеть, что за ними стоит огромный труд, есть обоснование, и результаты, естественно, будут видны.

– А работа депутатов фракции будет ограничиваться только стенами парламента, или будут организовываться и встречи с избирателями?

– Естественно, наша работа не может ограничиваться только стенами парламента. Мы всегда должны общаться со всеми представителями общества, со всеми социальными слоями. Мы всегда должны сотрудничать с общественными и профессиональными организациями, защищающими интересы разных групп, чтобы постоянно держать руку на пульсе и чтобы вместе искать и находить решения. Кроме этого, наши депутаты, во время встреч с представителями разных слоев общества с трибуны парламента периодически будут представлять наши предложения, состоящие из 15 пунктов, мы готовы к их обсуждению в разных форматах. Мы уверены, что от их реализации выиграют и государство и народ. Думаю, что у всех нас должна быть эта цель – благосостояние народа.

Беседу вела Нелли ГРИГОРЯН