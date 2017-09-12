Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:29 | Сентябрь 12 2017
19:29 | Сентябрь 12 2017

Словесная перепалка между фракциями РПА и «Елк» в Совете старейшин Еревана

Словесная перепалка между фракциями РПА и «Елк» в Совете старейшин Еревана

Сегодня на заседании Совета старейшин Еревана развернулась словесная перепалка между членами фракции «Елк» и РПА.

Армен Саакян (РПА) намеренно обратился к госпоже Анаит Бахшян, используя слово «господин», причем, этот член Совета старейшин периодически бросает в адрес госпожи Бахшян неприличные реплики.

Член фракции «Елк» Ален Симонян посоветовал Армену Саакяну вести себя корректно. Это, видимо, уязвило самолюбие республиканцев, и Ованнес Аванесян и Армен Саакян начали обращаться к молодым представителям «Елк» «по-пацански» – «ара». Ален Симонян в ответ бросил: «Ара – ты сам, ко мне на «ара» не обращайся».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Столица

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда