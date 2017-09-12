«Курдистан может стать смирительной рубашкой для Турции, которую пытается формировать внешний мир»: «Иратес»

25 сентября состоится референдум о независимости иракского Курдистана. Об этом важном региональном событии мы беседуем с экспертом по турецко-курдскому конфликту Кареном Ованнисяном.

– Г-н Ованнисян, США призвали лидера курдской автономии Масуда Барзани отложить проведение референдума. Соединенные Штаты и Запад обеспокоены тем, что этот референдум может стать новым источником конфликтов в регионе. Имеют ли реальную основу эти опасения, возможна ли вспышка нового конфликта?

– Соединенные Штаты на самом деле ведут переговоры с властями Курдистана о переносе референдума. Однако эти переговоры шли до 29 августа, когда стало известно, что Киркук также примет участие в референдуме. Киркук является яблоком раздора между центральными властями Ирака и Курдистаном, а также, насколько бы это не показалось удивительным, между Турцией и Курдистаном. Масуд Барзани неоднократно заявлял, что референдум состоится, независимо от того, сколько бы этого не хотели внешние силы. В какой-то момент возникла реальное опасение, что в регионе против Курдистана может начать военные действия Иран. Впервые с 1979 года глава Генерального штаба Ирана посетил Турцию и встретился со своим коллегой и Эрдоганом. В то время предметом обсуждения стал референдум о независимости Курдистана и возможные совместные военные действия Ирана и Турции.

Но когда начальник Генерального штаба Ирана вернулся обратно в Иран, на следующий день командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана заявил, что Иран не будет проводить военные действия за пределами своих границ, и заниматься только защитой границ страны. Сразу после этого заявления, Турции вроде осталась в одиночестве против Курдистана, и предприняла борьбу против курдского референдума о независимости с помощью туркменов Киркука. Ярким свидетельством тому стало совместное заявление мелких туркменских партий Киркука от 9 сентября о бойкоте референдума о независимости. На самом деле, референдум по вопросу о независимости Курдистана очень даже хорошо скоординирован с внешними силами, потому что до сих пор ни одно европейское государство, и тем более Соединенные Штаты, не выступили против, а просто призвали отложить его. А если этого не произойдет, то о возможных санкциях они хранят молчание, то есть, будучи для вида против, они выступают за создание этого государства.

Интервью вела Лилит ГРИГОРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Иратес»