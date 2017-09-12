Путин допускает размещение миротворцев ООН «не только» на линии соприкосновения в Донбассе

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель допустил размещение миротворцев ООН не только на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом пресс-служба Кремля сообщила по итогам телефонного разговора между лидерами РФ и Германии, передает Европейская правда.

В ходе разговора Путин заявил о готовности учесть пожелания немецкой стороны в инициативе о миротворцах ООН на Донбассе их право размещаться только на линии соприкосновения.

«Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН», — говорится в сообщении.

В частности, Путин допустил возможность того, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ миротворцами ООН «может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер».

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что размещение миротворцев ООН может быть только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В правительстве Германии заявили, что возможную миротворческую миссию ООН на Донбассе следует размещать на всей территории конфликта, а не только вдоль линии соприкосновения.