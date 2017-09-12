Блок «Елк» осуждает закрытие выставки, посвященной жертвам советской диктатуры

Вчера блок «Елк» разместил на своей странице в Фейсбук текст заявления, в котором осудил закрытие выставки, посвященной жертвам советской диктатуры.

«Выставка под названием «Затмение», посвященная жертвам советской диктатуры, открытая в Доме-музее Ованнеса Туманяна, недавно была закрыта посредством административных рычагов и угроз. По словам директора музея Нарине Тухикян, в связи с выставкой в ее адрес были высказаны угрозы. Заместитель министра культуры Арев Самуелян объяснила закрытие выставки необходимостью внести в нее некоторые коррективы. Блок решительно осуждает запрет на проведение выставки. Это вероломное проявление культурной цензуры, обусловленной политическими соображениями и крайне ограниченным мышлением с неспособностью взглянуть в лицо собственной истории. Мы осуждаем подобную политику министерства культуры, которая целиком соответствует методам работы советской тоталитарной системы и может стать очень опасным прецедентом», – говорится в заявлении.

Блок «Елк» потребовал возобновить выставку без какой-либо цензуры и призвал министерство культуры не брать на себя функции культурной полиции. Блок «Елк» также обращает внимание правоохранительных органов на угрозы в адрес Нарине Тухикян и требует выявить и привлечь к ответственности угрожавших ей лиц.