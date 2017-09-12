Соглашение об упрощенном таможенном коридоре Армения-Иран ратифицировано Национальным Собранием Армении

Между Арменией и Ираном заработает упрощенный таможенный коридор. Соглашение об этом 92 голосами «за» сегодня, 12 сентября, ратифицировало Национальное Собрание Армении, передает Радио Азатутюн.

Согласно документу, если груз осматривается на одной стороне границы, то повторно и столь же внимательно осматриваться на другой он уже не будет: таможни двух стран будут доверять заверенным таможенным декларациям своих коллег, передает NEWS.am.

Правительство Армении одобрило соглашение 13 июля, а парламент Ирана — 19 июля.