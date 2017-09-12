Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:03 | Сентябрь 12 2017
18:03 | Сентябрь 12 2017

Соглашение об упрощенном таможенном коридоре Армения-Иран ратифицировано Национальным Собранием Армении

Соглашение об упрощенном таможенном коридоре Армения-Иран ратифицировано Национальным Собранием Армении

Между Арменией и Ираном заработает упрощенный таможенный коридор. Соглашение об этом 92 голосами «за» сегодня, 12 сентября, ратифицировало Национальное Собрание Армении, передает Радио Азатутюн.

Согласно документу, если груз осматривается на одной стороне границы, то повторно и столь же внимательно осматриваться на другой он уже не будет: таможни двух стран будут доверять заверенным таможенным декларациям своих коллег, передает NEWS.am.

Правительство Армении одобрило соглашение 13 июля, а парламент Ирана — 19 июля.

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Рубрики: Международные, Экономика

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