«Подобные соображения были бы правильными, если бы речь шла о борьбе за кресло. Речь идет о спасении адвокатуры. Адвокатура определяется не количеством, а качеством. Лично я никаких надежд с Палатой не связываю. Спасение адвокатуры вижу в создании альтернативной структуры», – заявил в беседе с Aravot.am адвокат Тигран Атанесян, коснувшись выборов председателя Палаты адвокатов. Напомним, что выдвинутый на должность председателя Палаты единственный кандидат Ара Зограбян вновь избран председатель Палаты адвокатов Армении.

После выборов председателя палаты в соцсетях прозвучали мнения, что результаты этих выборов свидетельствуют о том, что в конфликтах адвокатских лагерей прав Ара Зограбян.

«1002 адвоката фактически одобрили царящие в Палате беззакония. Заказам статьи, организации нападений, незаконным дисциплинарным производствам и прочему. Такой результат голосования не опровергает мои слова, а полностью подтверждает. И это обязывает меня продолжать мою борьбу», – сказал Тигран Атанесян.

Результаты выборов не являются неожиданными и для другого оппозиционного адвоката – Ерванда Варосяна. «Они были предопределены, как и все сегодня в Палате адвокатов. Меняет ли это ситуацию, думаю, нет, так как никогда вопросы, поднятые с нашей стороны, не преследовали цель занять какую-либо должность или лишить кого-либо занимаемой им удобной должности. Мы и вновь будем выступать по проблемам, которые видели, поднимали и обосновывали ранее. Вновь подчеркивая тот факт, что в регулирующей адвокатуру сфере не все зависит от личностей, мы будем продолжать шаги, направленные на структурные изменения в Палате адвокатов, а также выступать с шагами по устранению монополии единственной Палаты адвокатов, что обеспечит развитие адвокатуры».