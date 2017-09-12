Двойное убийство в Вагаршапате: возбуждено уголовное дело

По факту имевшего место ночью в городе Вагаршапат Армавирской области Армении убийства 2 местных жителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Сигнал о том, что в квартале Андраника в городе Эчмиадзин обнаружен автомобиль, поврежденный в результате стрельбы, поступил 12 сентября в 00:20.

На место происшествия немедленно выехала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, в тот же день, около 00:10, была открыта стрельба из огнестрельного оружия по автомобилю марки Toyota Land Cruiser, вследствие чего водитель автомашины Л. Аветисян (1981 года рождения) и пассажир К. Давтян (1973 года рождения) скончались от полученных огнестрельных ранений.

В Вагаршапатском следственном отделе следственного управления Следственного комитета РА по Армавирской области возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч. 2 ст. 104 («Убийство двух и более лиц») и ч.1 ст. 235 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК Армении.

Создана следственная группа. Предпринимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления.