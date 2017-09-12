Петр Свитальский: «Европейский потребитель теряет многое из-за недоступности ему армянской продукции» — видео

«Я убежден, что ЕС возьмет на себя обязательство помочь армянским фермерам, армянскому народу и министерству сельского хозяйства правильно пройти по пути развития органического сельского хозяйства», – сказал представитель ЕС в Армении, посол Петр Свитальский на вчерашнем форуме, посвященном развитию органического сельского хозяйства. Проект по поддержке инициативы развития органического сельского хозяйства финансируется ЕС, при софинансировании Австрийским агентством развития. Посол Свитальский считает, что для органических сельскохозяйственных продуктов следует находить новых рынки: «Это самое сложное, и здесь очень высокая конкуренция. Но я убежден, что армянская продукция в ЕС станет более заметной, потому что она хорошая и вкусная, я убеждаюсь в этом каждый день. Я убежден, что европейские потребители теряют много из-за того, что им недоступна армянская продукция».

Во время мероприятия глава Движения фермеров Саргис Седракян, обращаясь к послу Свитальскому, отметил, что сегодня многие жители Армении покидают страну, вне зависимости от того, какие будут внесены новшества, и поинтересовался, какие шаги планирует предпринять ЕС, чтобы фермеры не покидали своих сел. Хотя этот вопрос был адресован послу, на него ответил министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, который напомнил, что сельское хозяйство объявлено приоритетной отраслью: «Новые программы, направленные на развитие сектора, позволят в течение 2-3 лет заиметь в Армении более активное сельское хозяйство».

Что касается эмиграции, министр сказал: «В советские времена люди также выезжали на заработки и возвращались. Я убежден, что все эти реализуемые программы приведут к тому, что они будут заинтересованы работать в Армении, зарабатывать столько денег, сколько они сегодня зарабатывают за рубежом. На данный момент, если есть возможность заработать больше денег за рубежом и помогать родным… это было всегда».

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Следует отметить, что инициатива по содействию органическому сельскому хозяйству стартовала в сентябре 2015 года, бюджет проекта составляет 3,3 млн. евро. Благодаря этой программе фермеры оказывается поддержка исключительно для производства органической сельскохозяйственной продукции. Сегодня был объявлен месячник «органического сентября», в ходе которого во время различных мероприятий будут продемонстрированы выращенные армянскими фермерами при содействии ЕС различные продукты органического сельского хозяйства.