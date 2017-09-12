«Давление на Баку всегда было и будет»: «168 жам»

Считает координатор Рабочей группы по изучению Кавказа и Центральной Азии Российского института востоковедения Александр Скаков

– Г-н Скаков, вокруг Азербайджана развивается еще один международный скандал, осуществляется расследование под названием «Азербайджанская прачечная». Алиев обвиняет во всем британскую разведку. По Вашему мнению, кому нужно приструнить Азербайджан, и может ли Баку снова выбраться сухим из воды?

– Я не думаю, что сейчас ситуация для Баку является кризисной. То есть, в ситуации нет признаков на то, что давление на Азербайджан будет усиливаться. Честно говоря, сейчас Азербайджан никого не интересует. Давление на Баку всегда было и будет, это неизбежно. Для этого Баку всегда дает причины, в том числе и в плане нарушения прав человека. Я уже не говорю об отношении Азербайджана к Карабахскому конфликту. Иными словами, повторю, что давление на Азербайджан всегда было и будет, но всего лишь в качестве рычага влияния. И все.

– Сегодня на заседании Комитета по ассигнованиям Сената США сенатор Дик Дурбин выступил с предложением наложить санкции на руководство Азербайджана. Пойдут ли США на этот шаг, введет ли санкции и заморозит миллиарды Алиева в западных банках?

– Я не думаю, что сейчас может идти об этом речь или что это сейчас актуально. То есть, такие предложения могут звучать и обсуждаться, но в данном случае мнение сенатора не является мнением американской администрации или Трампа. И я не думаю, что этот вариант будет реализован. Во всяком случае, хотя бы сейчас.

– То есть, американская сторона в связи с этим скандалом не предпримет никаких шагов?

– Я думаю, что какого-нибудь экстравагантного шага ждать не следует.

– Но, по крайней мере, можно ли рассчитывать, что в итоге этой «прачечной» сумеют заставить Алиева урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт?

– Конечно, это было бы хорошо, но я пока не вижу признаков, которые могли бы говорить об этом. Здесь должна иметься единая позиция международных игроков, и это не манна и не падает с небес, и такие проблемы не решаются сразу. Другими словами, перед таким давлением необходимо провести серьезнейшую работу.

– Но сам Алиев заявил, что его вынуждают признать независимость Карабаха.

– Бог знает, чего только не объявлял Алиев. Но он ведь не признает независимость Карабаха. Понятно, что могут быть некоторые намеки, например, если он пойдет на компромиссы в урегулировании по Казанскому варианту, то могут быть реализованы некоторые проекты по экономическому сотрудничеству или Азербайджану будут выделены финансовые средства и т.д. Такие обещания даются всегда. Но если Алиев не верит им полностью, я думаю, что он поступает правильно.

Гаяне ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»