Бывший министр экономики: надо менять налоговое поле, инвестор не должен платить налоги – видео

«Налоговое поле надо менять фундаментально: инвестор не должен платить налоги до тех пор, пока не будут возвращены инвестиции. Как этого добиться, сказать сейчас не могу»», – такое мнение вчера высказал бывший министр экономики Ваграм Аванесян, который участвовал в конференции, посвященной 25-летию партнерства Центробанка Армении и Всемирного банка. По его словам, Республика Армения должна идти к этому, так как не имеет дешевых ресурсов, чтобы заполнить частный сектор государственными деньгами: «Пожалуй, лучше не облагать людей налогом, пока у них не образовалась личная прибыль».

Бывший министр сделал еще одно заявление, начав с того, что наша страна в плане занятости имеет нулевой прогресс: «В течение последних 10-15 лет занятость в регионе практически не увеличилась. Занятость в отношении населения не увеличилась, чему также следует дать оценку, что в Армении этот вопрос намного серьезней».

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Однако министр финансов Вардан Арамян считает, что, сотрудничая с Всемирным банком, наша страна по некоторым аспектам имеет прогресс. На вопрос, уже 25 лет как Всемирный банк предоставляет миллиарды, однако наши граждане не так уж и почувствовали на себе этот прогресс, господин Арамян ответил, что вырос именно ВВП на одного человека, развиты инфраструктуры, кроме этого, как отметил министр, по критериям Всемирного банка Армения сегодня считается страной со средним доходом.

Согласно специалистам ВБ, в течение 25 лет Всемирный банк Армении предоставил 3,2 млрд. долларов. На вопрос Aravot.am, что общественный сектор периодически поднимает вопрос, что большая часть этих предоставляемых сумм предоставляется консультациям, именно советникам ВБ, министр финансов ответил: «Самая дорогая услуга – знания. Хорошая консультация всегда дорого стоит».