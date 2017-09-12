Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию США о введении новых санкций против Северной Кореи. Это стало ответом на последнее и самое мощное ядерное испытание, проведенное Пхеньяном 3 сентября, передает Голос Америки.

Во время заседания представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что США, «прекращают убеждать Северную Корею делать правильные вещи. Сейчас мы стараемся предотвратить КНДР от совершения неправильных поступков». Она также добавила, что США не ищут войны с Северной Кореей, и что Пхеньян «еще не прошел точку невозврата».

Решением Совбеза ООН вводится запрет на экспорт текстиля из КНДР, а также вводятся ограничения на импорт сырой нефти.

Это девятая резолюция, вводящая санкции, которую единогласно принял Совет безопасности ООН с 2006 года, состоящий из 15 членов. Соединенные Штаты смягчили первоначальный более жесткий проект резолюции, чтобы заручиться поддержкой союзников Пхеньяна Пекина и Москвы.

По данным северокорейского агентства по вопросам торговли, текстиль был вторым по величине экспортом КНДР после угля и других полезных ископаемых в 2016 году. Объем экспорта составлял $752 млн. Почти 80 процентов экспорта текстиля отправилось в Китай.

Резолюция также предусматривает запрет на конденсаты и природные газовые жидкости. Потолок составит 2 миллиона баррелей в год на переработанные нефтепродукты. На нынешнем уровне будут также оставлены ограничения на экспорт сырой нефти в Северную Корею. Китай поставляет большую часть нефти КНДР.

Официальный представитель США, знакомый с переговорами в Совбезе, на условиях анонимности сказал, что Северная Корея импортирует около 4,5 миллионов баррелей нефтепродуктов ежегодно и 4 миллиона баррелей сырой нефти.

Уже после принятия резолюции, Никки Хейли заявила Совбезу ООН, что «если Северная Корея согласится прекратить свою ядерную программу, она сможет вернуть свое будущее. Если КНДР докажет, что она может жить в мире, то мир будет жить в мире с ней».

Представитель США также добавила, что «тесные отношения между президентом Трампом и Си Цзиньпином сыграли ключевую роль в переговорах относительно новых санкций против Северной Кореи».