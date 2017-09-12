Увольнения в Минобороны добрались и до генералов: «Жоховурд»

Осуществляемые назначенным для претворения в Министерстве обороны РА масштабных реформ министром Вигеном Саргсяном кадровые перестановки, а также участившиеся случаи перевода офицеров в правоохранительные органы создали в Министерстве обороны РА напряженную атмосферу.

Все затаив дыхание ждут, когда пользующийся безоговорочным доверием Сержа Саргсяна министр принесет «в жертву» следующим.

Газете «Жоховурд» стало известно, что глава Генерального штаба Вооруженных Сил Мовсес Акобян тоже вскоре распрощается со своей должностью, и на этот пост будет назначен его первый заместитель Оник Гаспарян. М. Акобян в кругу близких друзей явно показывает, что такое отношение к нему несправедливо. И для того, чтобы подчеркнуть свое преимущество перед «молодыми», особенно в последние несколько месяцев он начал демонстративными шагами показывать, что лицом, принимающим решения в военных вопросах, является он, а не В. Саргсян, который может всего лишь присутствовать на каком-либо совещании.

Кнар МАНУКЯН

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