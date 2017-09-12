Навстречу 24 ноября

Чем ближе 24 ноября, когда в Брюсселе состоится форум Восточного партнерства, тем больше ужесточается российский «прессинг» в отношении нашей страны, поскольку на этом форуме планируется подписание документа с Евросоюзом. Это гораздо более скромный документ, чем Соглашение об ассоциации, но перспектива его подписания все равно раздражает Россию. В Кремле «косо взглянули» на наше участие в грузино-американских военных учениях, а также на дискуссии о переименовании улиц в Ереване. (Очень плохо, что мы должны учитывать проявления столь нелепой ревности, но я против катастрофических оценок, это еще не конец света).

Из той же серии и статья агентства РИА «Новости», автор которой выступает с «претензиями» к Армении, почему мы хотим покупать оружие из Китая. Правда, затем эту статью с сайта убрали, возможно, говоря их языком, посчитав это перебором. Добавим также и то обстоятельство, что Россия выразила «моральную поддержку» Азербайджану в вопросе «прачечных» разоблачений Запада, фактически объявив, что Россия стоит как гора за спиной Азербайджана в вопросах коррупции и «откатов». Правда, справедливости ради следует сказать, что в подобных вопросах Кремль также стоит за спиной и наших властей.

Все это, конечно, проблема. Но проблема, требующая спокойного, хладнокровного подхода, переговоров, гибкости, но не стенаний или разочарованных восклицаний. Россия продвигает свои интересы, которые могут совпадать, а могут и не совпадать с нашими интересами. То же самое касается и ЕС. Если кому-то кажется, что в Брюсселе сидят какие-то филантропы, которые только и мечтают, когда Армения станет европейской, законной, демократической и экономически развитой страной, то имеющие подобное представление ошибаются. Евросоюз «бескорыстен» в отношении бывших советских республик в той же степени, что и Россия. И когда мы говорим, что ЕАЭС не принес Армении никакой пользы (что справедливо), то позвольте мне спросить, сколько выгод принесло соглашение об ассоциации Украине, Грузии и Молдове. Безвизовый режим? Это, конечно, очень удобно, чтобы спокойно поехать в Европу без простаивания в очередях в посольствах или, тем более, в так называемом «визовом центре». Но я затруднился бы сказать, что это имеет судьбоносное значение в чьей-то жизни. Конечно, стремиться к безвизовому режиму с ЕС нужно.

Необходимо попытаться подписать в рамках Восточного партнерства хотя бы этот, «скромный» документ, и вообще развивать отношения с Европой. Но это не панацея от каких-либо наших насущных проблем. Как и не гарантия стать европейцем.