Инициатива блока «Елк»: начало Исхода

«Не заключай союза ни с ними, ни с богами их». Исход, 23:32

8-го сентября фракция «Елк» (в переводе с армянского – выход, исход) Национального Собрания Армении приняла решение в порядке законодательной инициативы представить проект заявления Национального Собрания «О начале процесса по прекращению действия Договора о Евразийском Экономическом Союзе по части Республики Армения».

Несколько месяцев спустя после выборов входящие в блок три партии, к их чести, встали выше тех противоречий, которые весной им не позволили с теми же формулировками, с той же идеей выступить единым фронтом. Принятое решение свидетельствует, что это уже в прошлом, и как для блока, так и для армянской политики начался новый период.

Сомнений нет, что у властей нет каких-либо достойных озвучивания объяснений тому, что вообще делает Армения в этом так называемом «союзе», когда очевидно, что каждый день пребывания в нем выжимает, истощает и пускает по ветру Армению.

Сомнений нет, что противники этого решения не имеют другого инструмента, кроме манипуляций, бюрократических рычагов и политического шантажа, и им в этом вопросе протянут «руку помощи» рупоры российской пропаганды, и уже протянули, «угрожая» вывести свою военную базу из Армении.

Конечно, мы «сильно испугаемся» этого, «испугаемся» также ухода «Газпрома» и «Роснефти», особо «испугаемся», если стоящие на границе с Ираном и на погранконтроле в аэропорту «Звартноц» русские пограничники уйдут, «испугаемся» ликвидации «объединенных» с русскими «военных группировок», уж точно «испугаемся», если нам вырубят газ из Сибири, если нас лишат бензина вперемежку с мазутом от друга Путина – Сечина, и еще нескольких таких вещей далее «испугаемся».

«Испугаемся» также, чтобы вдруг армянский народ не обвинили в «русофобии», и сомнений нет, что российская пропаганда направит свои стрелки «русофобии» против армянства. В действительности же, мы давно уже устали от этих страхов под стать глупой кукушки Ов. Туманяна. Единственное, чего действительно стоит бояться – это продолжения этого самообмана.

Вы спросите – а Арцах? А вы подумали, что может поделать Армения, не распоряжающаяся своей судьбой и отданная на милость Москве? Вы скажете: «А наш храбрый солдат…», сомнений нет и не может быть в храбрости нашего солдата, однако, никому не дано морального права превращать нашего солдата в козла отпущения политических грехов, и он не для жертвоприношений «бизнесу» вашего «союзника» или «сохранению» его «влияния»!

Ваш «союзник» говорит уже открытым текстом, не краснея. Руководство азербайджанского государства, на государственном уровне «отмывающее» деньги, этот режим – обрел все черты организованной преступной группировки. И ваш «союзник» считает, что это «удар по России и его союзникам». А представитель власти Армении в ответ на это говорит, что вовлечение Азербайджана в ЕАЭС «снизит вероятность войны»… Вряд ли они настолько наивны, по всей видимости, понадеялись на то, что этому вовлечению что-то помешает в отношениях Москва-Баку, либо Турция…

… В Советском союзе в феврале 1988г когда началось Карабахское движение лозунгом «Ленин-партия-Горбачев», многим казалось, что Москва, сильно растрогавшись, уважит просьбу армян и удовлетворит в цивилизованной форме поданное государству ходатайство по Карабаху. Несколько дней спустя мы получили Сумгаит, потом Кировабад и Баку, потом операцию «Кольцо», потом широкомасштабную войну, потом… известно. Известно также, что «демократическая» Россия также – не решение вопроса, несмотря на то, что было много искренних русских идеалистов, чьи симпатии были на стороне армян и Армении. В то же время, это была армия «демократической» России, которая летом 1992г из Гянджи напала на Арцах и изгнала армян из Шаумяна и Мартакерта. И это в той же «демократической» России в конце 90-ых власть была узурпирована «нерушимым союзом» чекистов и бандитов, который впоследствии опьянев от сверхприбылей от нефти возомнил, что пора «собрать обратно» развалившуюся ранее империю…

Сегодня Россия превратилась в полу-Советы, и стремится даже во вред себе восстановить свое злосчастное «влияние» настолько далеко, насколько это возможно, сердцу ребят хочется новой «Ялты-Потсдама», которым будет узаконена их «зона влияния», и с Западом «по принципу паритета» поделят мир. И, как видим, у них цель оправдывает средства безо всякой брезгливости: Москва вернулась к своему традиционному состоянию «неверия слезам» и бросает нам вызов, и не только нам.

С конца 80-ых стало ясно, что обеспечение безопасности армянства несовместимо с присутствием империи, и что Независимости Армении и Арцаха нет альтернативы. Жизнь показала, что армянская нация приняла единственно правильное решение. Другой вопрос, что же случилось потом, с этой независимостью, как и почему мы позволили, чтобы она была выставлена на продажу…

Да, сегодня независимость и суверенитет Армении ограничены, и единственно кто ограничивает – это Российская Федерация. Вопрос не только в ЕАЭС, а во всем комплексе отношений Армения-Россия в целом, по которому заново должны веститсь переговоры, договорная база должна быть пересмотрена и заключена по новой, оттуда должны быть выведены все положения, которые ограничивают независимость, суверенитет, нашу свободу строить и устанавливать с миром отношения, которые исходят из наших интересов.

В конце концов, русофилия состоит не в том, когда Москву приглашаешь к себе садиться на голову, а также, нет русофобии в том, когда отказываешься позволять Москве превращать твою голову в сиденье. Речь идет о цивилизованных отношениях, к которым Москва по части Армении не привыкла, и это уже проблема Москвы, а не наша.

Инициатива блока «Елк» также дает старт своеобразному «Движению Исхода», как первый шаг, чтобы покончить с той ненормальной ситуацией, когда около двух миллионов наших соотечественников остаются заложниками Москвы на территории России и безо всякого будущего. И пока на руках армян России есть деньги, они не должны тратиться на, скажем, футбольный клуб «Арарат», рестораны-гостиницы «Арарат» или подобные бессмысленные и бесплодные затеи, а только и только на Великую Репатриацию, на Великий Исход, на возвращение домой лищенных Родины людей. И пора понимать, что существование нации обусловлено государственностью, а не «крышей», деньгами или «крутыми ребятами», и что политика бывает не в общине, церкви, «мощном лобби» или рассеянных по миру «гетто», а в государстве, основанная на общественном и государственном интересе, во имя государства и общества. Годами ранее ребята-армяне из Константинополя, Бейрута, Баку, Багдада, Донецка, Мосула или Алеппо были не менее «крутыми», и денег у них было не меньше, и «крыш», а сегодняшняя Россия, к сожалению, не может не продолжить этот список…

Это не прихоть, а императив, и вопрос не в блоке «Елк», а в нашем общем Исходе. Это наше государство, наше государство – это, и мы – хозяева и ответственны за него. Нужно освободить государство от оков, и Свободная Республика Армения – единственное место, где в погружающемся в неопределенность мире найдут спасение армяне.

«Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал, как вдова; великий между народами, князь над областями сделался данником». (Плач, 1:1).

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

12.09.2017г