Эдуард Шармазанов советует Алиеву поесть меду: «Манчестер Юнайтед» старше Азербайджана на 40 лет» — видео

«Перед тем, как иметь историческую территорию, прежде всего надо иметь историю. У Азербайджана всего 99-летняя история. Для сравнения скажу, что известный клуб «Манчестер Юнайтед» старше Азербайджана на 40 лет», – сказал вчера в парламенте в беседе с журналистами заместитель председателя Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, коснувшись очередного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева во время саммита Организации исламского сотрудничества, мол, Нагорный Азербайджан – территория исторического Азербайджана.

«После последних коррупционных скандалов руководство Азербайджана во главе с президентом этой страны судорожно пытается найти новые площадки для распространения своей лжи», – добавил вице-спикер армянского парламента.

Ильхам Алиев также обвинил Армению в исламофобии и уничтожении мусульманских памятников. «В Армении проживает всего 2500 курдов-мусульман, а Армения новой Конституцией 2,5-тысячной курдской мусульманской общине дала возможность иметь депутата в Национальном Собрании. Если во всем мире так оказывают давление, я бы хотел чтобы Алиев тоже оказывал подобное «давление» на свои нацменьшинства. Это очередные смешные и курьезные заявления, которые исходят из того, что руководство оказалось перед форс-мажором. Были публикации о том, что Азербайджан оказывал поддержку терроризму, а также ряд западных авторитетных изданий представил факты о коррупционном скандале с участием Азербайджана, и руководство Азербайджана пытается повернуть стрелки, однако это не получается», – отметил Эдуард Шармазанов.

Он также напомнил, что Голубая мечеть в центре Еревана является одним из символов Еревана, посоветовав Алиеву, «перед тем как говорить об уничтожении памятников, было бы хорошо поесть мед и вспомнить, что в Нахичеване они уничтожили десятки тысяч армянских хачкаров».