Всеармянский оркестр во главе с Сергеем Смбатяном выступит в Лондоне на самой престижной премии классической музыки «Граммофон»

13 сентября Всеармянский симфонический оркестр, во главе с дирижером Сергеем Смбатяном, выступит на церемонии вручения самой известной и престижной премии классической музыки «Граммофон» (Gramophone Classical Music Awards). «Граммофон» — самая весомая награда в сфере классической музыки, так же как Оскар — в области кино, Нобелевская премия — в области науки и премия Букера — в области литературы.

Премия «Граммофон» ежегодно присуждается лучшим в сфере классической музыки. В этом году Gramophone Awards празднуют свой 40-летний юбилей.

В рамках мероприятия к Всеармянскому оркестру, выступающему вне конкурса, присоединятся самые известные имена классической музыки, победители премии «Граммофон» прошлых лет и 2017-го выйдут на сцену, чтобы отпраздновать 40-летие престижной награды.

В предыдущие годы на церемонии вручения премии выступали такие известные дирижеры, как сэр Колин Дэвис, сэр Антонио Паппано и другие. В этом году такая честь оказана маэстро Сергею Смбатяну, который учился у сэра Колина Дэвиса в Лондоне.

Второй год подряд церемония будет транслироваться на medici.tv, и благодаря этому любители классической музыки со всего мира получат возможность посмотреть все выступления, речи победителей.

Блестящее событие состоится в потрясающем зале в Нортумберленд-авеню, в Лондоне. Джеймс Джолли, главный редактор «Граммофон», отмечает, что они рады, что в мероприятии выступит Всеармянский симфонический оркестр, состоящий из армянских музыкантов из лучших оркестров всего мира. «Всеармянский симфонический оркестр добавит поистине международное звучание к этому событию. И мы также с нетерпением хотим насладится армянской музыкой в течение вечера, в исполнении музыкантов, которые реагируют на ее магию».

Пресс-релиз