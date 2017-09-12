«Комитет госдоходов внес такой закон, что мой голос «против» был бы слишком рискованным»: Арам Саргсян

Правительство внесло в Национальное Собрание законопроект, который был принят на ура и властями, и оппозицией. Речь идет о поправках к закону «О налоге на добавленную стоимость», который предлагает обеспечить возвращение НДС не только субъектам, экспортирующим товары, но и тем, кто осуществляет экономическую деятельность в Армении и имеет на налоговых счетах своих поставщиков суммы НДС. Всем хозяйствующим субъектам, кто внес плату с 1 июля 2017 года, деньги будут возвращены. Это обеспечит бизнесу дополнительный оборотный капитал.

Секретарь фракции РПА Гагик Меликян, который был содокладчиком, сообщил, что во время обсуждений в комиссии все отозвались о законопроекте только положительно. А член фракции «Елк» Арам Саргсян сказал: «Я сторонник такого закона. Я даже был готов стать докладчиком по этому закону, потому что я понимаю, что многие ждут этого закона. Я очень рад, что КГД на этот раз сумел внести такой закон, что мой голос «против» был бы слишком рискованным. Постараемся, чтобы это стало привычкой».