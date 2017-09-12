«Азербайджан отказывается вести переговоры по реальным документам на столе переговоров»: политолог

«Главная проблема заключается в том, что сейчас у нас нет реального переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта. Серьезный прогресс в этом вопросе невозможен без выполнения Венских и Санкт-Петербургских соглашений, в том числе без внедрения механизмов расследования», – сказал в ходе обсуждений по Нагорно-Карабахскому конфликту, организованных в Институте Кавказа, замдиректора института, политолог Сергей Минасян.

По его словам, указанная проблема в основном обусловлена подходами Азербайджана, которые не заинтересована в этом вопросе: «Документ, который находится на столе переговоров, это Казанский документ, по которому Азербайджан отказывается вести переговоры. Отношение Азербайджана к нему более чем негативное, поскольку в документе есть пункт по вопросу установления статуса НКР».

По словам Сергея Минасяна, углубляющийся экономический кризис в Азербайджане в результате снижения добычи нефти и падения цен на нефть приводит к тому, что его руководство в вопросе Арцаха становится более жестким: «Параллельно ужесточаются подходы к компромиссам в Армении и НКР».

Политолог также прокомментировал возможность вступления в ЕАЭС Азербайджана, заявив, что этот вопрос сейчас не актуален.