Серж Саргсян принял вице-премьера, главу МИД Грузии Михеила Джанелидзе

Президент Серж Саргсян 11 сентября принял прибывшего с рабочим визитом в Республику Армения Вице-премьера, Министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.

На встрече собеседники коснулись армяно-грузинского взаимодействия в различных сферах и направленных на укрепление двусторонних отношений программ, обсудив этом контексте ход реализации договорённостей, достигнутых на высоком уровне.

Президент Республики подчеркнул важность частых взаимных визитов, которые, по его убеждению, являются хорошей возможностью, чтобы обсудить текущее состояние сотрудничества и коснуться новых возможностей углубления отношений.

Вице-премьер, Министр иностранных дел Михеил Джанелидзе в начале встречи выразил благодарность дружественной Армении за ощутимую помощь, оказанную в деле тушения крупного лесного пожара в Боржоми.

Серж Саргсян и Михеил Джанелидзе кроме двусторонних отношений обсудили армяно-грузинское взаимодействие в рамках международных структур, а также вопросы, касающиеся развития отношений в многостороннем формате. Собеседники обменялись мнениями вокруг актуальных региональных и международных проблем и вызовов, коснулись процесса урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.

Пресс-служба Президента Армении