Комментарий замминистра по поводу запрета на выставку Музея Туманяна

Директор Дома-музея Туманяна Нарине Тухикян, рассказывая в интервью Aravot.am об открытой в их музее экспозиции «Затмение», посвященной жертвам советской тирании, отметила, что та была закрыта из-за клеветы. Мы обратились к заместителю министра культуры Армении Арев Самуелян с просьбой прокомментировать причины закрытия этой выставки. «Выставка продолжалась более 20 дней, но до этого министерство, несмотря на то, что ничего такого нет в договоре, но учитывая тот факт, что это была трагедия потомков Туманяна и 80-летие – годовщина 1937 года, позволило ее провести. Она была открыта 22 дня. После более близкого ознакомления было сочтено целесообразным осуществить некоторые коррективы», – сообщила г-жа Самуэлян.

По словам Арев Самуэлян, тема актуальна: «Мы должны смотреть на историю с открытым лицом, но я думаю, что это было несколько политизировано. Сейчас начался процесс относительно переименования улиц, и выставка была воспринята в этом контексте. Возможно, что общество нужно было немного подготовить. Экспозиция является передвижной, и после некоторых корректировок ее можно будет представить снова».

Кстати, Нарине Тухикян раскрыла некоторые «скобки» в эфире телеканала «Кентрон». «В результате клеветы нам пришлось собрать экспозицию. Какие-то люди обратились в какие-то структуры, и я полагаю, чтобы подвести дело к концу, прибегли к шантажу. 26-го августа мне позвонил некий 60-70-летний подполковник (он представился именно так) и заговорил на том же лексиконе, что и предводитель Коммунистической партии, сказал, что «от вашей выставки веет дашнакским духом, и ты пропагандист педерастов». Этот человек устроил мне по телефону целое дело».

После этого министерство распорядилось убрать экспозицию.