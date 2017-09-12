Пьяный дебош российских военных в Гюмри: командиру отделения разбили голову — подробности

10 сентября в Гюмрийском квартале «Муш» во дворе здания № 3 по улице Алабяна произошла драка с участием командиров отделений расквартированной в Гюмри 102-ой российской военной базы, 23-летнего Владислава Красовского, 22-летнего Виктора Юдина, 26-летнего Нурсултана Гизатулаева и 26-летнего Юрия Николаева.

Из полиции Aravot.am сообщили, что сотрудники патрульной службы полицейского отделения «Муш», заметив драку, подошли к месту происшествия, предотвратив ее продолжение, при этом трое при их приближении сбежали, а одного из них, 26-летнего Юрия Николаева, полицейские нашли лежащим на земле. Согласно информации, все они были пьяны. Юрий Николаев был доставлен в медицинский центр Гюмри с телесными повреждениями. Кстати, получила подтверждение информация, что он пьян. Как сообщил Aravot.am заместитель директора Гюмрийского медицинского центра Армен Хачатрян, тот был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом передней черепной ямки и гематомой мягких тканей. Участвовавшие в драке командиры отделений представили в полиции объяснения об инциденте.

По сведениям Aravot.am, в одном из домов в квартале «Муш» командиры отделений сидели вместе, ели и пили, а затем решили продолжить трапезу в другом месте. Выйдя во двор здания, они начали обсуждать варианты, куда идти, каждый хотел пойти в свое место, между ними начался спор, который затем перерос в драку. Один из них, Гизатулаев, ударил Юрия Николаева. Полицейские, которые нашли его на земле, увидели, что он обливается кровью, вызвали скорую помощь и тот был доставлен в Медицинский центр Гюмри. Кстати, Нурсултан Гизатулаев в показаниях сообщил, что всего лишь ударил Юрия Николаева в глаз, тогда как по свидетельству врачей, тот получил серьезные травмы головы. Ведется расследование, чтобы выяснить, получил ли российский военный травмы в результате падения на землю, или же вследствие удара.