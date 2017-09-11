Никол Пашинян: «Ворота с Ираном станут дверью, потом окном, потом форточкой, а затем захлопнут и ее» — видео

Сегодня заместитель председателя Комитета по государственным доходам Вахтанг Мирумян представил в парламенте проект ратификации Конвенции о временном ввозе. Он отметил, что в эту Конвенцию входят 72 страны, включая Евразийский экономический союз, все страны ЕС. Присоединившись к Конвенции, для Армении будут упрощены процедуры временного импорта. Для временного импорта товаров рекомендуется иметь книжку временного импорта (ATA Carnet). Обычно хозяйствующий субъект должен оформлять таможенную декларацию, могли иметься соответствующие платежи, а теперь больше не будут производиться ни платежи, ни таможенной декларации. Это может быть достигнуто посредством упрощенной процедуры временного ввоза транспортных средств.

Мирумян отметил, что позитивные стороны, определенные Конвенцией, не могут быть ограничены национальным законодательством.

Правительство РА также представило на обсуждение парламента соглашение между Арменией и Ираном о совместном использовании пограничных ворот Мегри-Нордуз между правительством Армении и Ираном, что приведет к упрощению взаимной торговли и таможенных процедур между Арменией и Ираном. Глава фракции «Елк» Никол Пашинян поинтересовался у Мирумяна, как обстоят дела со строительством Мегринской ГЭС, закладка фундамента которого состоялась в ноябре 2012 года с участием Сержа Саргсяна. «Было объявлено, что ГЭС должна быть построена в течение 5 лет. Я не вижу никакой информации в связи с этим, а это означает, что такая гидроэлектростанция не строится и не будет построена». Мирумян ответил, что не располагает информацией о ходе строительства, он уточнит и сообщит. Пашинян ответил, что он не единственный, у кого нет информации об этом, такая информация просто не существует в природе.

Этот же вопрос Пашинян задал секретарю фракции РПА Гагику Меликяну, может быть, тот располагает такой информацией, поскольку лидер их партии находился при закладке фундамента. Меликян ответил, что проектно-сметные работы выполнены, ведутся переговоры о строительстве. В ответ Пашинян напомнил одну из шуток передачи «Каргин хахордум». Позже в своем выступлении Никол Пашинян указал, что таким манером были провалены многие проекты между Арменией и Ираном. «Сейчас никто не говорит о железной дороге Иран-Армения, каждый день в течение 10 лет били во все барабаны об этом, не говорят больше о создании совместного нефтеперерабатывающего предприятия, говорят пока о транзите иранского газа, но ясно, что регулирования в ЕАЭС создают непреодолимый барьер для решения этой задачи». По словам Пашиняна, мы много говорим о совместных воротах с Ираном, но «через пару месяцев ворота станут дверью, потом окном, потом окно превратится в форточку, и затем захлопнут и ее».