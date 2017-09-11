7-летний Арен Эмрикян из Чикаго — чемпион мира по шахматам среди детей до 8 лет

7-летний Арен Эмрикян из Чикаго добился феноменального для своего возраста результата и стал Чемпионом мира по шахматам среди детей до 8 лет, передает агентство Русарминфо.

«Он встретил 1 сентября в качестве чемпиона мира в возрасте 7 лет. Арен Эмрикян провел 11 игр и сумел набрать больше всех очков на чемпионате мира, который прошел августе в Бразилии», — сообщает Chicago Tribune.

Издание отмечает, что Арен начал играть в шахматы благодаря маме, которая заметила склонность ребенка к этому виду спорта.

«Я тренируюсь полтора часа каждый день. Мама уже всегда проигрывает мне, а с отцом игры интереснее. Я могу думать на 4-5 шагов вперед и не люблю защищаться. В нападении моя игра лучше получается», — рассказал 8-летний Арен американскому изданию.

Отмечается, что юный чемпион сейчас упорно тренируется и готовится к следующим соревнованиям.