Опрос: большинство согласно с предложением блока «Елк» о переименовании некоторых улиц Еревана

Aravot.am провел среди своих читателей опрос, согласны ли они с предложением блока «Елк» о переименовании ряда улиц. Участникам были предложены три варианта ответов: «да, улицы Еревана должны носить имена героев», «нет, мы уже привыкли к именам, изменение внесет хаос», «было бы неплохо, но в данный момент у нас есть более важные вопросы».

Итак, 23% участников опроса не согласны – изменение внесет хаос», 38% респондентов считают, что было бы неплохо, но в данный момент есть более важные вопросы. А большинство опрошенных – 39%, согласны с предложением и считают, что улицы Еревана должны носить имена героев.

Ами ЧИЧАКЯН

Газета «Аравот»

09.09.2017г