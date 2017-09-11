Петр Свитальский: «Я пока не видел со стороны Армении никаких признаков, противоречащих нашим планам по подписанию соглашения»

Глава делегации Европейского Союза в Армении Петр Свитальский, отвечая сегодня во время мероприятия «Органический сентябрь» на вопрос Aravot.am, вновь заявил, что все готовится для подписания в ближайшее время Соглашения об ассоциации с ЕС.

Мы в частности напомнил послу его же слова, что «для подписания соглашения бумага и чернила уже готовы», однако Армения не участвовала в недавних совместных учениях НАТО в Грузии, что, по мнению аналитиков, стало результатом давления Кремля, после чего Aravot.am поинтересовался тем, насколько вероятно, что такое давление будет оказано и накануне подписанием соглашения? Мы также поинтересовались мнением посла о скандале под названием «азербайджанская прачечная», согласно которому было выявлено отмывание денег в европейских банках, после чего МИД России обвинил Запад в якобы попытке подчинить таким способом Западу его партнера Азербайджан.

По этим вопросам г-н Свитальский ответил следующее: «Вы знаете, насколько мы работаем прозрачно, но давайте обсудим эти важные вопросы в другой обстановке, во время отдельной встречи. Что касается соглашения, повторю, мы готовимся подписать соглашение, и мы продолжаем наши внутренние приготовления. Другими словами, мы можем сказать, что находимся в этом процессе, и не смотрим по сторонам.

Я пока не видел с армянской стороны никаких признаков, которые противоречили бы нашим общим намерениям, обязательствам и планам. Я думаю, что заявление министра Налбандяна на неофициальной встрече Восточного партнерства еще раз подтвердило это обязательство, что мы бесспорно и твердо идем к общей цели, то есть к подписанию соглашения. Уверен, что это соглашение откроет новую страницу в отношениях между ЕС и Арменией».