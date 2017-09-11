Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:04 | Сентябрь 11 2017
18:04 | Сентябрь 11 2017

200 кандидатов от российской оппозиции стали муниципальными депутатами в Москве

200 кандидатов от российской оппозиции стали муниципальными депутатами в Москве

В Москве на состоявшихся накануне муниципальных выборах, по предварительным данным, независимые кандидаты, которых поддержал штаб Дмитрия Гудкова, партия «Яблоко» и ПАРНАС, получают большинство в 14 районах столицы. Как передает Радио Азатутюн, об этом сообщает «Новая газета».

В частности, оппозиционер Илья Яшин и представители движения «Солидарность», баллотировавшиеся как самовыдвиженцы получили семь из десяти мест в совете депутатов Красносельского района. Другой оппозиционный кандидат Илья Азар заявил о победе в первом избирательном округе Хамовников. Оппозиция также получила все мандаты в Гагаринском районе, где голосовал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе партии «Яблоко» сообщили, что, по последним данным, 180 кандидатов в 51 округе, становятся муниципальными депутатами от партии в Москве. Этого результата достаточно для преодоления кандидатом от партии «муниципального фильтра» на выборах мэра столицы в 2018 году.

Всего на выборах в Москве накануне избирали 1502 муниципальных депутата. Итоговая явка составит около 15%, заявили в Мосгоризбиркоме, передает «Интерфакс». Побеждают в основном кандидаты от «Единой России».

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные

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